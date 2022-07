Poznal jste tedy na vlastní kůži bytovou krizi v Brně…

Obvolával jsem realitky a říkaly mi, že mají hodně zájemců, ale málo bytů. (úsměv)

Jak se vám žije v hotelu?

V Nizozemsku jsem bydlel v době koronaviru na hotelu půl roku, takže to pro mě není nová situace. Už jsem si trochu zvyknul, člověk by chtěl samozřejmě být ve svém, ale beru věci, jak jsou.

Byl jste nervózní, že testem ve Zbrojovce neprojdete?

Trénoval jsem předtím sám a doufal, že se mi podaří přesvědčit. Nejdřív jsem se do toho trochu dva dny dostával, ale další týden už to bylo fajn a věřil jsem, že to vyjde.

Zbrojovku čeká nováčkovská sezona v první lize. Před dvěma lety ale hned sestoupila, nebojíte se, že to bude zas trápení?

Ne. Kdyby na to člověk pořád myslel, nikam se neposune. Přišel jsem s tím, že budu v klubu, který patří do první ligy. Uděláme vše pro to, abychom to dokázali.

Myslíte, že klub vhodně posílil, aby se v soutěži udržel?

Určitě. Kádr je takový, že se nemusíme obávat sestupu.

Jaké máte osobní ambice v sezoně?

Chci co nejvíc nastupovat a hrát v základní sestavě. Moje kariéra už není, co bývala, takže jde mi o to, abych nasbíral co nejvíc minut, co to půjde.

Zbrojovka se právě na posílení defenzivy dost zaměřila. Jak vnímáte konkurenci?

Cítím ji, ale bez konkurence fotbal dělat nejde. Ještě jsem nezažil, že by někde scházela. Vnímám ji jako potřebnou pro růst.

V zimě jste zamířil z Baníku na hostování do maďarského Mezőkövesdu, kde jste si zahrál jen pět zápasů. Jak se ohlížíte za tímto krátkým angažmá?

Nevěděl jsem, co od toho mám očekávat. Nehodnotím to kladně z fotbalového hlediska, protože jsem moc neodehrál. Všechno okolo ale bylo v pohodě. Jak bydlení, tak město a podmínky v klubu. Měli jsme tam tréninkové centrum, kde byla tři travnatá hřiště, umělka, zázemí bylo nadstandardní.

V klubu vám pak oznámili, že s vámi nepočítají. Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

Samozřejmě že na psychiku to není nejlepší. Vzal jsem to ale tak, že když to nepůjde tady, tak nic nemůžu vypustit. Přidával jsem si, věděl jsem, že v létě šance přijde. Chtěl jsem být nachystaný.

Jak se tedy cítíte deset dní před startem nového ročníku?

Dobře. V klubu celkem náročně trénujeme, věřím tomu, že to v sezoně zúročím. Jak jsem se chodil předtím připravovat sám, dělal jsem si to trošku těžší, což se vyplatilo.

Na začátku sezony máte těžký los, hned v prvním kole hostíte Slovácko, zanedlouho vás čeká Slavia a Plzeň. Co na něj říkáte?

Je to tak lepší. Podle mě je pro nás výhodné, že náročné soupeře chytneme hned na začátku, kdy ještě nebudou tak rozjetí jak třeba později, kdy už se plně sehrají. Na začátku to od nich ještě nemusí být ono.