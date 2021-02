Dvanáct bodů má i předposlední Příbram, Mladá Boleslav se drží o příčku za Zbrojovku se ztrátou jediného bodu a má utkání k dobru. Do konce ročníku zbývá Brňanům čtrnáct duelů. „Určitě jsme furt ve hře, kol je před námi dost. Hlavně mě strašně těší vnitřní nastavení týmu. Budeme bojovat dál,“ slíbil brněnský kapitán Pavel Dreksa.

Jihomoravané v posledních třech kolech získali jediný bod za domácí bezbrankovou remízu se Zlínem, předtím prohráli 1:2 na trávníku Bohemians 1905 a naposledy v Olomouci 0:1. „Myslím, že jsme v posledních utkáních byli víc než rovnocenný soupeř. Můžete si o nás psát, že jsme lůzři, ale myslím, že tým má obrovské srdce a ještě to ukáže,“ prohlásil zkušený stoper Zbrojovky.

Ve všech třech utkáních brněnští fotbalisté své soupeře přestříleli, jenže si zapsali jediný uznaný gól. „Nepřijeli jsme hrát na 0:0, chtěli jsem branku vstřelit, proto jsme se snažili doplňovat naše hrotové útočníky ve větším počtu. Měli jsme pár situací, bohužel naší nekvalitou jsme nedokázali vstřelit gól,“ mrzelo po duelu na Hané brněnského kouče Richarda Dostálka.

Proti Olomouci vyslali jeho svěřenci osm střel, domácí celek o jednu méně. Oba týmy pak mířily čtyřikrát na bránu. Jenže zatímco Mojmír Chytil v závěru využil zaváhání hostující defenzivy a zařídil Sigmě vítězství 1:0, fotbalisté Zbrojovky ve svých příležitostech selhali.

ZAHOZENÉ ŠANCE

Jmenovitě Antonín Růsek, Ondřej Vaněk a Jan Hladík. „V prvním poločase jsme měli dvě tři dobré příležitosti. Tondova hlavička trefila obránce, to by byl asi gól. Škoda,“ litoval Dreksa.

Těší ho aspoň, že výkony mužstva pod novým koučem Dostálkem jdou nahoru. To v první půli pocítila i Sigma. „Určitě jsme vypadali dobře, byli jsme sebevědomí, silní. Pak to Sigma trošku změnila, ale měla jedinou šanci za druhý poločas. Týmový výkon jde jednoznačně nahoru. Mužstvo má vnitřní sílu, ukázalo to na jaře a začne to ukazovat zase,“ oznámil brněnský kapitán.

O prohře s Olomoucí opět rozhodl systém VAR, který zrušil verdikt pomezního signalizujícího ofsajd při Chytilově trefě. „Snažím se tím nezabývat, ale v jiné situaci možná byla penalta na Ondru Vaňka. Videorozhodčí chce, ať se jde sudí podívat, jenže ten řekne ne, že kluci čekají a chtějí hrát. Ale neviděl jsem to, zapomeneme na to,“ hlesl jedenatřicetiletý kapitán.

Zbrojovka také ukázala, že zvládá podle vývoje utkání rychle přepínat mezi systémy se třemi a čtyřmi obránci. „Podařilo se nám hráče naučit v zápase přecházet jediným posunem nebo maximálně přeběhnutím jednoho hráče. Proti Olomouci jsme to udělali dvakrát, což se mi líbilo, s tím jsem spokojený. Hráčům nemůžu nic vytknout, co se týká taktických pokynů,“ uvedl Dostálek.

Variabilita brněnské hry může slavit úspěch i proti silné Plzni, která se ve Wedos Areně představí v sobotu od půl sedmé večer. „Trenér se snaží měnit systém, reagovat a mást soupeře. Až z toho vytěžíme víc bodů, bude to ještě úspěšnější,“ doplnil Dreksa.