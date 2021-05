Nyní do konce ročníku schází jen pět kol a tíživost boje o záchranu už vyžaduje spíš pomoc psychologa než trénink herních dovedností. „Když takový zápas nezvládnete, je situace stále těžší, kol už zbývá málo. Bodů je však ve hře ještě patnáct. Potřebujeme na to nemyslet, vypnout hlavu, dělat maximum na tréninku a soustředit se na dalšího soupeře,“ nabádá brněnský útočník Jan Hladík.

Trenér Zbrojovky Richard Dostálek po ztrátě s Teplicemi avizoval, že na své svěřence zapůsobí pozitivně, což také dodržel. „Určitě se víc mluvilo, nebyl na nás vyvíjený žádný tlak. Samozřejmě víme, o co se hraje,“ podotýká Hladík.

Kouč zvolil jednoduchou metodu, jak nenechat své svěřence zabývat se děním v hlavě. „V týdnu jsme trénovali trochu náročněji. Doufáme, že se to projeví,“ informuje Dostálek.

Na Hladíka tahle metoda platila. „Potřebujeme něco změnit, přemýšlet jinak, šlápnout do toho a makat. Dostali jsme trochu víc do těla, ale nešlo o nic, co by nás položilo,“ sděluje sedmadvacetiletý forvard.

Zda to brněnští fotbalisté přenesou do praxe, ukáží v sobotu od půl osmé večer, kdy nastoupí na trávníku ostravského Baníku. „Pořád máme teoretickou šanci na záchranu, i když musíme trochu spoléhat na týmy nad námi. Pokud na ni chceme pomýšlet do posledních kol, musíme tohle kolo zvládnout za tři body. To vlastně platí o každém zápase,“ nabádá Hladík.

Grafika před utkáním Baník Ostrava vs. Zbrojovka Brno.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováŠestnáctá Zbrojovka ztrácí na Teplice na nesestupové patnácté pozici čtyři body. „Už v uvozovkách není co ztratit. Vzájemný zápas s Teplicemi nemáme dobrý, ale čeká nás ještě duel s Mladou Boleslaví, která má o šest bodů víc,“ povídá útočník.

Ostrava už pět kol po sobě neprohrála a poslední dvě vyhrála. „Baník je teď v dobré formě, má výborné mužstvo a hraje doma. Máme velký respekt, nejsme v situaci, kdy si můžeme vyskakovat, ale vnímáme šanci. Ještě jsme nesestoupili a porveme se o co nejlepší výsledek,“ vzkazuje brněnský kouč Dostálek, jemuž vedle dlouhodobých marodů schází kvůli karetnímu trestu Jan Hlavica a Rudolf Reiter, který v Brně hostuje z Baníku.

Poprvé od 4. října se na prvoligový stadion v omezené míře vrátí fanoušci, kluby mohou za dodržení hygienických podmínek zaplnit deset procent hlediště. Na Městský stadion ve Vítkovicích tak může dorazit přes patnáct stovek lidí. „Jsme rádi, že přijdou, sice povzbudí domácí, na druhou stranu to bude trochu připomínat fotbal. Bez diváků je takový smutný,“ říká Hladík.

Brno i Baník mají naprosto vyrovnanou vzájemnou bilanci v první lize, oba celky patnáctkrát vyhrály, sedmnáct utkání skončilo remízou. „Ostravě se daří, hraje agresivně, má poctivý tým, ale ověřili jsme si, že umíme hrát se silnými týmy jako Slavia,“ připomíná Hladík dvě remízy s lídrem tabulky.

Cesta k úspěchu s Baníkem povede přes první vstřelenou branku v utkání, které Zbrojovka nedocílila už tři kola. „Když vedete, hraje se trochu lehčeji, není na nás tak těžký kámen. S koncovkou se trápíme celou sezonu, což potřebujeme změnit,“ uvědomuje si Hladík.