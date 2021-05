Oba se dvěma zásahy podíleli na vítězné domácí rozlučce, Zbrojovka zdolala rovněž sestupující Opavu 4:1. „Samozřejmě v nás přetrvává zklamání, ale chtěli jsme dát co nejvíc gólů a hlavně vyhrát doma, kde se nám nedařilo celou sezonu,“ uvedl sedmadvacetiletý Hladík.

V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže až do neděle žádný z brněnských fotbalistů nedal dvě branky, proti poslední Opavě se to povedlo hned dvěma. Hladík se prosadil v rozmezí šesti minut první půle, ovšem po přestávce sahal i po hattricku. „Chtěl jsem ho vstřelit, byl by můj první v lize. Šance jsem ještě měl, možná jsem zbytečně někoho hledal a mohl střílet, ale i dvě branky mě těší,“ přiznává.

Růsek dvakrát skóroval v závěrečné desetiminutovce, ještě v první půli mu radost z gólu po parádní přihrávce Ondřeje Pachlopníka překazil ofsajd. „Z mého pohledu nebyl, ale v té rychlosti se můžu samozřejmě mýlit. Škoda, Pachli mi to dobře prostrčil,“ řekl na klubovém webu dvaadvacetiletý Růsek.

Dvě minuty před koncem se trefil z pokutového kopu po faulu na Daniela Filu. To už dvougólový Hladík na trávníku nebyl. „Věřím, že by mě Tonda nechal penaltu kopnout a určitě bych ji dal,“ usmál se Hladík.

PENALTU BY MU NECHAL

Jeho týmový parťák potvrzuje, že by mu hattrick dopřál. „Určitě bych mu penaltu přenechal, nemám s tím problém, podobně jako ji kopal před rokem Čermus,“ zmínil Růsek hattrick slovenského záložníka Adriána Čermáka z minulé sezony na hřišti Vyšehradu.

Na trávníku si oba útočníci vyhověli, osobní statistiky šly stranou. „Sice jsem chtěl třetí gól, ale nejsem žádný chrt, když jsem viděl někoho v lepší příležitosti, tak jsem nahrával. Jsem rád, že se Tonda zvedl a dal další góly, jen tak dál,“ nabádal Hladík.

Ve své premiérové sezoně naskočil do 31 utkání a vstřelil pět branek, Růsek odehrál o dva duely méně, ale trefil se sedmkrát. Jejich minisouboj uzavře sobotní duel na hřišti pražské Sparty. „Všichni se těšíme, pro každého je Sparta motivace a chce hrát, jak nejlíp umí, třeba se někdo ukáže a může se prodat. Chceme poslední zápas v lize zvládnout,“ prohlásil Hladík.

Olomoucký odchovanec prožívá premiérový ročník v nejvyšší soutěži, jenže další sezona bude v Brně opět druholigová. „Samozřejmě jsem chtěl ligu hrát dál, ale taková je realita. Mám ještě smlouvu a udělám všechno, abychom se vrátili co nejdřív do první ligy,“ slíbil útočník.

Zklamání ze sestupu cítí také druhý forvard. „Nepřebolelo to, pořád ne. Alespoň já to tak mám. Zažívám to podruhé a je to hodně nepříjemné. Moc radosti jsme si letos nedopřáli a to na vás dolehne. Nad vším doma přemýšlíte, co šlo udělat jinak a lépe. Příští sezona bude hodně náročná, náročnější než ta minulá druholigová. Dolů jdou tři týmy, každý chce hned zpátky, k tomu další silné celky. Druhá liga bude našlapaná, ale tak to zkrátka je a naším cílem bude návrat do první ligy,“ pronesl Růsek.