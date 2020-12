Brněnské vedení vyměnilo v úterý trenéra Miloslava Machálka, jehož vystřídal dosavadní asistent Richard Dostálek a dočkal se hned domácího triumfu 2:1 nad Slováckem. „Teď jsme se nakopli a když budeme takhle pokračovat, máme šanci na záchranu ligy v Brně. Udrželi jsme se s mančafty kolem nás, ale chce to potvrdit v Teplicích,“ hlásil strůjce středečního triumfu Ondřej Vaněk, který dal gól z penalty a na další přihrál.

Teplice se k trenérské rošádě odhodlaly na konci listopadu, kdy skončil Stanislav Hejkal a místo něj přišel Radim Kučera. V premiéře u „Sklářů“ s novými svěřenci uspěli 2:0 v Mladé Boleslavi. Mimochodem, tím skončilo angažmá Jozefa Webera, jehož ve středočeském klubu nahradil Karel Jarolím.

Teplice potom v prvním domácím zápase pod Kučerou jen remizovaly 1:1 s Olomoucí a naposledy si odvezly krutý debakl 0:7 z Plzně. „Musíme se z toho rychle oklepat, nic jiného nám ani nezbývá. Tým teď musí zapnout všechny své síly a z těch dvou zápasů vybojovat co nejvyšší počet bodů,“ vyhlížel teplický záložník Tomáš Kučera.

Zdroj: Deník / Tomáš Marek

Ovšem i kouč Dostálek si uvědomuje, že první výhra nic neznamená. Bývalý reprezentant krátce vedl Zbrojovku v nejvyšší soutěži na podzim 2017, když skončil Svatopluk Habanec. S Lukášem Přerostem brněnské mužstvo trénovali pět kol. Po domácí výhře 2:0 nad Spartou přišly čtyři prohry a dvojici nahradil Roman Pivarník.

Proti Slovácku viděl nedostatky především v defenzivní fázi. „Chyby, které jsme dělali, souvisí s kvalitou soupeře, donutil nás k nim. Nervozita nám taky svazovala nohy,“ pronesl šestačtyřicetiletý Dostálek.

Za pouhý den od jmenování s týmem moc práce nestihl, snažil se především o pozvednutí psychiky, k čemuž posloužila i důležitá první domácí výhra v sezoně. „Tři body jsme při našem počínání potřebovali jako sůl. Doufám, že nám to dodá víc sebevědomí. V situaci, kdy jdou zápasy rychle za sebou, nám to snad pomůže a dostaneme se ven z červených pater tabulky,“ uvedl na klubovém webu brněnský záložník Adam Fousek, autor vítězné trefy proti Slovácku.

Zbrojovce patří před víkendovým programem šestnáctá příčka bod za čtrnáctými Teplicemi. V duchu sloganu „účel světí prostředky“ teď mají bojovnost a nasazení v honbě za body přednost před atraktivním pojetím. „Abychom začali předvádět kvalitnější a pohlednější hru, potřebujeme sebevědomí. To hráči získají až v momentě, kdy budou mít dostatečný počet bodů, určitý polštář,“ řekl brněnský trenér.

Do branky nejspíš opět pošle zkušenějšího Martina Šustra, jenž proti Slovácku nahradil Jiřího Flodera. „Šusťa nás v utkání jednoznačně podržel,“ okomentoval jeho výkon Dostálek.

Teplice se potýkají se značnou marodku, trenéru Kučerovi scházejí střední obránci. Při debaklu s Plzní viděl červenou kartu Jan Hošek, takže proti Brnu nejspíš vzadu nastoupí záložníci Tomáš Kučera a Admir Ljevakovič. „Doopravdy nevím, jak to uděláme. Musíme počkat, jak se vyvine zdravotní stav Jana Shejbala. Že by se ale uzdravil někdo jiný, to určitě ne,“ hlesl trenér Kučera.

Teplice vyhrály jediný z pěti domácích zápasů v ligové sezoně a se čtyřmi body jsou na svém stadionu nejhorší. Brno bilanci nechce měnit. „Jedeme do Teplic bodovat, nebudeme se za nic schovávat,“ burcoval Vaněk.