JAKUB KUČERA

Fotbalista Jakub Kučera.Zdroj: FC Hradec Králové

Statistiky v první české lize:

Zbrojovka Brno (2015/2016) - 1 zápas (3 minuty), 0 branek, 0 asistencí, 0 žlutých karet, 0 červených karet

Hradec Králové (2021/2022) - 9 zápasů (525 minut), 1 branka, 0 asistencí, 2 žluté karty, 0 červených karet

Stalo se pouze dvakrát, že se Jakub Kučera při prvoligovém utkání nedostal na hřiště. A navíc kvůli zranění. Pětadvacetiletý defenzivní záložník se po přestupu z Líšně do kádru nováčka z Hradce Králové okamžitě zařadil do jeho základní sestavy. V dresu východočeského celku naskočil dosud do devíti duelů, v nichž odehrál 525 minut.

Po třicátém kole nejvyšší české soutěže má brněnský rodák hned několik důvodů k radosti. Hradec Králové se díky středeční remíze 1:1 a zaváhání soupeřů dostal z posledního šestého místa do skupiny o titul. Jediný gól týmu kouče Miroslava Koubka vstřelil právě Kučera, jenž zaznamenal svou vůbec první branku v první lize. "Váša (Vašulín - pozn. red.) byl mimo vápno, tak jsem si do něj naběhl, aby tam někdo byl, kdo může dát gól. Hary (Harazim - pozn. red.) mě super našel, jen jsem vyskočil a dal to za brankáře, za což jsem rád," komentoval Kučera svůj gól pro klubový web.