Zvlášť když sázka na stávající hráče vyšla aspoň v klíčovém záchranářském souboji v Opavě. Zbrojovka zvítězila 2:0 a vítěznou trefu si připsal záložník Adam Fousek, který nastoupil na hrotu brněnské vozby. „Herně to samozřejmě může vypadat jinak, hrát po zemi, víc kombinačně, ale teď na to prostě prostor není. Důležité jsou body, nedostávat góly, z brejku aspoň jeden dát a uválčit to,“ říkal Fousek po úspěšném výjezdu do Slezska.

Přestože jeho pozice je spíš na křídle brněnské sestavy, může nastoupit i vepředu. V Opavě hrál po boku Antonína Růska, který až nečekaně rychle vyléčil zlomené zápěstí, jež si přivodil na Tipsport Malta Cupu. „Nevybírám si pozici, jakou mi trenér určí, tam hraji a snažím se odvést maximum, jaké je v mých silách, abych co nejvíc pomohl. V Opavě to vyšlo. S Tondou jsme měli v útoku za úkol napadat domácí stopery, aby to moc nevyváželi,“ objasnil Fousek taktický záměr.

Ovšem hlavně v úvodu utkání se brněnskému mužstvu nedařilo domácí držet zkrátka, Opava si vypracovala velké příležitosti. Při premiéře v brněnském dresu se však parádně uvedl brankář Martin Berkovec.

Hned v páté minutě uchoval bodovou naději, když vychytal sólo Tomáše Čvančary. „Berky nás podržel. Je to zkušený gólman a má něco odchytáno. Když se k němu přikloní i štěstíčko v zákrocích, je to super pro něj i pro nás,“ ocenil přínos gólmana Fousek.

Viděl dálnici

Brněnské fotbalisty posunul k vítězství v osmnácté minutě, když dopravil do sítě přihrávku Jana Sedláka. Jeho střelu lehce tečoval zadák Joss Didiba. „Když jsem přebíral balon, viděl jsem dálnici až do brány. Rozhodl jsem se, že to vezmu do vápna a vystřelím na zadní. Že to bylo tečované, je taky dílo štěstí, ale ke sportu patří,“ pronesl.

Po vstřeleném gólu se Zbrojovka uklidnila, Opava už tolik nehrozila. „Přežili jsme ze začátku několik šancí, ale myslím, že po gólu už jsme Opavu nepouštěli do vážnějších šancí, až na ten neuznaný gól si žádnou nevybavuji. Dozadu to docela klapalo,“ řekl šestadvacetiletý Fousek.

V úvodu druhé půle se hlavou prosadil domácí zadák Jan Žídek, ovšem branka pro ofsajd neplatila. „Nebyl jsem v ose ofsajd lajny, takže jsem čekal na rozhodčího. Když lajnový hned zvedl praporek, byl jsem si celkem jistý, že to je ofsajd,“ uvedl záložník, který ve třináctém utkání sezony vstřelil druhou branku. Stejně jako při domácí výhře 2:1 se Slováckem opět vítěznou.

V závěru první půle byl pardubický rodák u souboje, po němž skončil s vyraženým dechem opavský zadák David Březina, který záhy poté vystřídal. „Obával jsem se, aby neměl zapadlý jazyk, měl v uvozovkách jen vyražený dech. Není příjemné, když máte vysokou tepovku a vyrazíte si dech. Omlouval jsem se mu za to,“ popsal.

Na sobotním tréninku před utkáním měli brněnští fotbalisté nečekanou návštěvu, když za nimi dorazilo asi čtyřicet fanoušků s transparenty. „Překvapilo nás, že se takhle zničehonic objevili. Samozřejmě s jejich názory jsme se nějak ztotožnili, ale myslím, že je potřeba si to vyříkat interně. Jsme rádi, že nás podporují a moc dobře si uvědomujeme situaci, ale tohle nám moc nepřidá na sebevědomí. Každý se s tím popere jinak, někoho to nabudí, někoho dá dolů. Ukázalo se, že nás to nabudilo,“ ulevilo se Fouskovi.