Jenže oslava moc bujará nebyla. Zatímco na podzim Zbrojovka v Jablonci vyhrála 1:0, v domácí odvetě padla 1:2. „Na jednu stranu je pro mě první gól samozřejmě vzpruha, ale z týmového hlediska nic neznamenal, což je špatné,“ litoval osmnáctiletý útočník.

V nastavení si našel ideální centr stopera Jana Hlavici, míč zpracoval těsně před hostujícím gólmanem Vlastimilem Hrubým a dopravil jej pohodlně do sítě. „Počítal jsem, že tam centr může propadnout, nabíhal jsem s Fousičem (Adam Fousek – pozn. red.) do vápna, levou nohu jsem balon tečoval, padl mi na hruď a doklepl ho do brány. Naštěstí to byl gól,“ líčil skromně.

Na trávník se v utkání 23. kola dostal až ve druhém poločase, když kouč Richard Dostálek oživil mdlý výkon svého týmu trojím střídáním. „Gól Dan Fily je určitě výborná zpráva, zasloužil si ho. Dobře pracoval už v posledních zápasech, kdy měl v některých příležitostech trochu smůlu. Na tréninku se snaží, je na něm vidět přínos pro mužstvo. V té situaci se zachoval naprosto skvěle, byl bych rád, aby se mu dařilo i nadále,“ uvedl Dostálek.

Brněnský odchovanec Fila posbíral úvodních osmnáct minut v nejvyšší soutěži před koncem loňského roku, ovšem na prahu jarní části v Mladé Boleslavi a s Libercem dostal při absencích Antonína Růska i Jakuba Přichystala příležitost v základní sestavě Zbrojovky. „Jsem rád, že se mi trenér Dostálek nebojí dávat šanci. Je mi osmnáct let, ale věřím, že nejsem jen do počtu a můžu na hřišti něco udělat,“ pronesl mladík.

V první lize už v jedenácti zápasech nastřádal 260 minut, jednu branku a jednu asistenci. „Když jsem chodil na první utkání, byl jsem dost nervózní, ale už je to mnohem lepší. Víc si věřím a udělám, co bych třeba zkusil v dorosteneckém fotbale, věřím si i na kličku. Když víc hraji, cítím se na hřišti lépe psychicky,“ doplnil.

Pomáhají mu také zkušenější spoluhráči. „Máme jich v týmu hodně, radí mi i před každým tréninkem, co a jak mám udělat. Snažím se to v zápase co nejvíc plnit,“ řekl.

V některých duelech dokonce působí nebezpečněji než jeho zkušenější parťáci z útoku. Jenže šestnáctá Zbrojovka svádí tuhý boj o záchranu, což není ideální období pro rozvoj kariéry mladého hráče. „Lehké to není, ale nemám co ztratit. Musím se soustředit hlavně na sebe a pomáhat týmu co nejvíc góly a asistencemi. Od toho jsem jako útočník na hřišti,“ prohlásil Fila.