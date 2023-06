Když se po zdravotních peripetiích vrátil do sestavy, brněnský trenér Martin Hašek pookřál. Defenzivní záložník Filip Souček pozvedl hru fotbalistů Zbrojovky. Jenže v klíčové fázi sezony přišla jeho klukovina brněnské mužstvo draho. Čtyři minuty před koncem utkání třicátého kola FORTUNA:LIGY na hřišti Slovácka šlápl na ležícího Michala Trávníka a viděl červenou kartu.

Filip Souček v brněnském dresu. | Foto: Petr Nečas

Disciplinární komise potrestala Součka stopkou na tři zápasy. Zbrojovka žádala o prominutí aspoň posledního duelu, ale český reprezentant do 21 let se omilostnění nedočkal. Do nadstavbové skupiny o záchranu tak zasáhne až ve středu, kdy brněnský celek od sedmi hodin večer nastoupí v Teplicích. „Jsem připravený. Samozřejmě jsme v těžké situaci, ale dostali jsme se tam zbytečně sami a taky se sami musíme dostat ven,“ řekl záložník Deníku.

Pouze z tribuny tak sledoval, jak jeho spoluhráči prohráli všechny tři duely v nadstavbě. „Bylo to trochu jiné, než když jsem byl zraněný. Tentokrát šlo o moji blbost, za kterou jsem pykal. Dívalo se mi na to těžko, jsou to rozhodující zápasy a chci je hrát od začátku celé. Bohužel jsem nemohl,“ kál se Souček.

S chladnou hlavou si taky vyhodnotil, čeho se v Uherském Hradišti při prohře 0:1 dopustil. „V první moment jsem si neuvědomil, co jsem udělal, ale když rozhodčí stopl hru, že jsem ho dohrál na zemi a půjde se podívat, bylo mi jasné, že dostanu červenou,“ hlesl dvaadvacetiletý fotbalista.

Třízápasový distanc mu vypršel a jelikož se připravoval s týmem, dá se očekávat v Teplicích jeho zařazení do základní sestavy. „Soustředíme se na to, abychom tam uspěli a nerozhodovalo se v posledním kole doma se Zlínem,“ uvedl Souček.

Zbrojovka drží dvě kola před koncem nadstavby čtrnáctou příčku a má stejně bodů jako patnácté Pardubice, poslední Zlín je o bod pozadu. Právě s ním Zbrojovka v neděli na domácím hřišti uzavře program skupiny o záchranu. „Když se jako tým budeme soustředit na sebe, zvládneme bodově oba zápasy. Kdyby se to nepovedlo v Teplicích, přinejhorším porazíme Zlín a jsme zachránění, ale nechci, aby to došlo do takové situace, že budeme v posledním utkání se Zlínem hrát o všechno. Ještě jsou tam namotané Pardubice, tak uvidíme, jak se to vyvine,“ přemítal fotbalista, který v Brně hostuje z pražské Sparty.

Zlín ve středu hostí Baník Ostrava, Pardubice přivítají Jablonec, jemuž Zbrojovka v neděli podlehla 0:1. „Měli jsme dost šancí, abychom v Jablonci třeba remizovali, bohužel se nám poslední dobou nedaří, dlouho jsme nevyhráli. Zakončení jsme tam měli dost. Doufám, že se to zlomí teď na konci, kdy už potřebujeme něco uhrát,“ přál si.

Nálada je podle něj bojovná a odhodlaná. „Každý v kabině to chce zvládnout, nechceme mít v životopise, že se spadlo do druhé ligy. Všichni jsou nastavení tak, že chtějí hrát další rok první ligu,“ prohlásil.

Třinácté Teplice získaly o sedm bodů víc než Brno a mají jistou záchranu, nastoupit tak mohou hráči širšího kádru. „Ti se chtějí ukázat, že do sestavy patří. Zažil jsem to v Opavě, když jsme byli zachránění a jezdili jsme na zápasy. Tým je uvolněný, jde si zahrát fotbal, kolikrát je to pro něj výhodnější, než když jste v situaci, že potřebujete uhrát body,“ upozornil Souček.

Nejistý je ve středu start tvůrce hry Michala Ševčíka, který s poraněným ramenem absolvoval vyšetření. V Teplicích nenastoupí ani Lukáš Rogožan, dlouhodobě mimo hru jsou Jakub Šural s Ondřejem Pachlopníkem. „Před utkáním v Jablonci jsme přišli o Jana Štěrbu, ten k dispozici taky určitě nebude,“ připomněl kouč Hašek.

Když se Souček na konci dubna vrátil do sestavy po zranění kotníku, měl v hlavě plán, kolik toho chce odehrát, aby si zasloužil nominaci do české reprezentace do 21 let, kterou na přelomu června a července čeká Euro v Rumunsku a Gruzii. Nucený distanc jeho představu narušil. Jak vidí své šance? „Pokud by na mě došlo a trenér Suchopárek mě nominoval, určitě bych jel rád. Samozřejmě na druhou stranu chápu, že jsem na jaře neodehrál nic, dá se říct. Na Euro bych jel rád v jakékoli roli,“ sdělil fotbalista, který v tomto ročníku nejvyšší soutěže naskočil do osmnácti utkání a vstřelil jednu branku.