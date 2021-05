S takovou motivací v zádech vyběhli brněnští fotbalisté o den později do duelu třicátého kola FORTUNA:LIGY, ve kterém remizovali v Ostravě 1:1. „Minimálně jsme si všichni všimli, že hráči byli na hřišti agresivnější, důraznější. Šlo o určitě lepší přístup k zápasu než proti Teplicím,“ komentoval dopad pokuty brněnský trenér Richard Dostálek.

O postihu od vedení klubu se mužstvo i členové realizačního týmu dozvěděli až v pátek odpoledne. V sobotu už nastoupili proti Baníku. „Nějakým způsobem jsme na to s hráči reagovali interně v kabině. Domluvili jsme se, že z ní nebudeme nic vynášet. Myslím, že není prostor, abychom v tento moment veřejnosti sdělovali, jakým způsobem se k tomu kabina staví,“ uvedl po utkání Dostálek.

Podle prohlášení na klubovém webu Zbrojovky poputuje milion a půl od A týmu na mládež. „Náš přístup doma byl špatný. Řekli jsme si, že to musíme napravit, zlepšit se. Máme bod, což je málo. Musíme bojovat dál a čekat na Teplice,“ pronesl brněnský záložník Peter Štepanovský, který v Ostravě zajistil vyrovnání na 1:1.

Patnácté Teplice i po víkendu udržely před šestnáctým Brnem čtyřbodový náskok v tabulce, když doma uhrály bezbrankovou remízu se Zlínem.

Baník Ostrava – Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)

Branky: 53. Buchta – 79. Štepanovský. Rozhodčí: Hocek – Flimmel, Vaňkát. ŽK: Sanneh, Ndefe, Kaloč – Čermák, Růsek, Sedlák. Diváci: 617 (omezený počet).

Baník Ostrava: Laštůvka – Sanneh (46. Ndefe), Svozil, Stronati, Fleišman – De Azevedo (64. Fillo), Jánoš, Tetour (89. Śmiga), Kaloč, Buchta (64. Holzer) – Zajíc (77. Šašinka). Trenér: Smetana.

Zbrojovka Brno: Berkovec – Bariš (75. Štepanovský), Dreksa, Pernica, Moravec – Čermák (63. Přichystal), Sedlák – Pachlopník, Texl, Fousek (63. Hladík) – Růsek. Trenér: Dostálek.

V Ostravě musel brněnský celek dotahovat, když v 53. minutě chyboval jeden z nejzkušenějších fotbalistů na trávníku. Hostující kapitán Pavel Dreksa při rozehrávce trefil útočníka Davida Buchtu, který poté otřel střelu o tyč a poslal Baník do vedení. „Vyrazil jsem presovat Dreksu, tušil jsem, že může chtít přihrávat kolem mě. Bylo pak štěstí, že se mi to odrazilo přesně do běhu. Věděl jsem, jak to chci zakončit, vyšlo to přesně,“ liboval si Buchta.

Brněnský trenér uznal, že takové brance šlo jednoduše předejít. „Pavel Dreksa špatně vyhodnotil situaci, nepřečetl dobře hru. Hráč soupeře byl blízko něj a z několika možností, jak situaci zvládnout, vybral špatné řešení, což soupeř ztrestal. Viděli jsme to všichni stejně a Pavel si to uvědomuje určitě taky,“ řekl Dostálek.

Kouč Zbrojovky poslal postupně na hřiště tři ofenzivní fotbalisty, kteří rozpohybovali hru a v 79. minutě zařídili vyrovnání. Jan Hladík našel křížnou přihrávkou přes pokutové území na vzdálenější tyči Štepanovského, který balon doklepl do sítě. „Viděl jsem, že si míč navádí a čekal jsem na zadní tyči, zda to ke mně přijde. Schoval jsem někomu za záda, balon přišel a jsem rád, že jsem to trefil,“ líčil slovenský střelec vyrovnávací trefy.

Poprvé od 4. října se dostali na stadion diváci, ve Vítkovicích jich duel sledovalo dle oficiálního údaje 617. Další gól však neviděli. „Nebyl to náš den, přesto jsme naštvaní, že jsme nevyhráli. Měli jsme velké šance na 2:0 a je škoda, že jsme je neproměnili. K vítězství jsme byli blízko,“ mrzelo ostravského kouče Ondřeje Smetanu.

Prohlášení FC Zbrojovka Brno na klubovém webu

Vedení klubu FC Zbrojovka Brno se v týdnu věnovalo zhodnocení problematického průběhu ligové sezony, zvláště pak výsledku utkání proti FC Teplice. Následně došlo k těmto závěrům.

S ohledem na celkový výkon a přístup jednotlivých hráčů vedení konstatovalo, že někteří hráči kádru „A“ mužstva, přestože jako jedni z mála v České republice mohou vykonávat naplno své zaměstnání, neodvádějí v utkání maximální nasazení a nevkládají veškeré své dovednosti ve prospěch klubu. Tento špatný a neprofesionální přístup měl přímou souvislost s výsledky nejen v posledních utkáních klubu, ale zejména v tom proti Teplicím, kde se absence správného nasazení projevila v plné míře na předvedeném výkonu a výsledku. Je evidentně a zřetelně vidět, že si řada hráčů plně neuvědomuje, o jak velký problém se pro klub i hráče samotné jedná, a jak fatální následky by mohl mít sestup do druhé ligy pro všechny členy klubu, sponzory, sympatizanty klubu a v neposlední řadě pro fanoušky a město Brno samotné.

Pro vedení klubu FC Zbrojovka Brno je neakceptovatelné, že se tak děje i přes veškeré profesionální podmínky, které byly mužstvu vytvořené ze strany klubu i v době složitých pandemických podmínek a omezení.

Z tohoto titulu se představenstvo klubu rozhodlo potrestat hráče „A“ týmu v souladu s disciplinárním řádem klubu pokutou ve výši 1,5 milionu korun.

V závěru jednání bylo rozhodnuto, že tyto finanční prostředky přesune představenstvo klubu do oblasti mládeže, kde zcela jistě přinesou užitek.