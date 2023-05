Mísí se v něm nejrůznější emoce. Fotbalista Jan Štěrba na jednu stranu hraje po příchodu kouče Martina Haška pravidelně, na druhou stranu fotbalisté Zbrojovky tonou stále hlouběji do záchranářských starostí. „Představoval jsem si ten rok úplně jinak. Je to pro mě těžké, ale nechci se na nic vymlouvat,“ říká brněnský stoper.

Jan Štěrba. | Foto: Petr Nečas

Do konce nadstavbové skupiny o udržení FORTUNA:LIGY zbývají jen tři kola a Štěrba hodlá Zbrojovce pomáhat na trávníku. „Chci být na hřišti. Zažil jsem to v Olomouci, když jsme padali, vůbec se tomu nevyhýbám. Rád bych mančaftu pomohl. Všichni děláme maximum, uvědomujeme si naši situaci. Chceme tomu co nejrychleji utéct a zachránit se,“ líčí.

V sezoně dosud naskočil jen do sedmi duelů, za éry Richarda Dostálka přitom nastoupil pouze třikrát na podzim, zato od půlky dubna už počtvrté a třikrát v základní sestavě. „Když jsem přestoupil, natáhlo se moje zranění, hned se nepoznal problém. Pořád se něco objevovalo, nejprve covid, pak otřes mozku, který jsem měl několikátý a musel jsem na důkladnější vyšetření, zda tam nemám problém. Když jsem se dostával fyzicky i psychicky do pohody, pořád mě něco sráželo. Kluci se chytli a v tom období odváděli dobré výkony, logicky jim trenér dával přednost. Nedávno mě zase skolila viróza, která se u nás prohnala. Stále se vracím a doufám, že už to bude lepší,“ přeje si Štěrba.

Jenomže byť se jeho role v týmu pod novým koučem zlepšuje, brněnské mužstvo chřadne. Ze čtrnácté barážové příčky už ztrácí šest bodů na Jablonec, na jehož hřišti se představí v neděli od tří hodin odpoledne. „Ve složení, v jakém tam pojedeme, jdeme po vítězství. Pokusíme se předvést co nejlepší výkon. Chceme navázat na druhý poločas s Pardubicemi, který zčásti snesl nějaké měřítko. Když budeme plnit pokyny trenéra a budeme dostatečně důrazní, můžeme uspět,“ věří osmadvacetiletý obránce.

Když Zbrojovka zvítězí na severu Čech a poslední Zlín prohraje v Pardubicích, brněnskému celku už by nehrozil přímý sestup, ale jen baráž. „Ještě je nějaká šance vyhnout se baráži, směřujeme však hlavně k tomu, abychom se vyhnuli přímému sestupu. Ve fotbale se za tu dobu ještě mohou dít věci, ale jedeme zvládnout nejbližší zápas v Jablonci a odpoutat se od Zlína,“ potvrzuje brněnský zadák.

Fotbalisté Zbrojovky v týdnu vstřebávali domácí propadák s Pardubicemi. Důležitou bitvu ztratili 0:2, kapitán Jakub Řezníček nedal dvě penalty. „Pomohlo nám pondělní volno, které jsem strávil s rodinou. Člověk rád změní myšlení, i když to úplně nejde. Realizační tým se to snažil nastavit tak, abychom se z toho otřepali a přichystali se co nejlíp na další zápas. Času není nazbyt, potřebujeme co nejdřív odskočit,“ upozorňuje ostravský rodák.

Zbrojovce proti Pardubicím uškodila defenzivní taktika v prvním poločase, může přinést úspěch v Jablonci? „Nechci rozkrývat karty, ale můžeme si něco vzít z obou poločasů. Důkladně jsme probírali defenzivní blok, myšlenka byla eliminovat soupeře, ale dostali jsme gól z rohu. Pro oko diváka to nebylo ideální, taky jsme si představovali, že budeme v jiném rozpoložení. Naše aktivita by měla být vyšší. Věřím, že si to vezmeme k srdci a porveme se v Jablonci o body,“ podotýká Štěrba.

Boj o záchranu a blížící se konec soutěže vyžaduje po brněnských hráčích především mentální odolnost. „Jde o nastavení, že jdeme na hřiště jako tým, bojujeme jeden za druhého. Situace není jednoduchá, na každého dolehne, musíme se v hlavách uklidnit. Chceme, ať Brno zůstane v lize, půjdeme do toho naplno a když všichni odvedeme co nejlepší možný výkon, mělo by to vést k bodům,“ doufá Štěrba.

Po vypršení karetního trestu může v Jablonci naskočit Denis Granečný, naopak žádost o omilostnění Filipa Součka byla zamítnuta. „Proti kádru z minulého týdne je navíc k dispozici uzdravený Lukáš Rogožan,“ zmiňuje brněnský kouč Hašek.