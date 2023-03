Premiéra Zdenka Frťaly na lavičce prvoligových Teplic tříbodová nebyla, přestože skláři ještě ve druhé minutě nastavení vedli gólem Dominika Pleštila nad Brnem 1:0. Poté ale Chaloupek podle VAR fauloval v pokutovém území Ondřeje Pachlopníka. Nařízený pokutový kop proměnil nejlepší ligový střelec Jakub Řezníček a Zbrojovka si ze Stínadel odvezla bod za plichtu.

Teplice - Brno 1:1 | Foto: Deník/František Bílek

„Nemá smysl to komentovat," nechtěl nejprve Frťala rozebírat, co se v dramatickém závěru důležitého záchranářského duelu na hřišti stalo. „Kdybych hledal důvody, co tomu předcházelo, tak bych našel faul na našeho Urbance. Kluci jsou zdrceni. Pro výsledek udělali maximum, ale dostali těžký direkt. Bohužel jsou to věci, které k fotbalu patří. Máme před sebou dlouhý týden. Dva tři dny s tím budou hráči žít, ale život nekončí. Je to situace se kterou se hráči ani já nesetkali poprvé. Je to jen o nás, jak se nastavíme na nejbližší zápas," byl už nový kouč žlutomodrých na pozápasové tiskové konferenci klidný.

Přímo po utkání v něm ale bublaly emoce, sudímu Szikszaymu při odchodu do kabin řekl svůj názor na to, co se před chvilkou stalo. To Jakub Řezníček viděl jasný pokutový kop. „Já viděl jasnou penaltu, protože Pachli byl před hráčem, chtěl dávat balon pod sebe do vápna a soupeř mu lehl na lýtka, úplně ho svalil. Já jsem bojoval, aby se rozhodčí podíval na video a tu situaci řešil," komentoval to, co původně hlavní rozhodčí jako faul nevyhodnotil. Až po intervenci VARu, na němž seděl zkušený Pavel Orel, se šel podívat na monitor. „Co mám informace, tak obránce Teplic Pachlopníkovi přilehl nohu. Ondřej mě překvapil, že šel do vápna, aby zakončil. A důležité bylo i to, že náš tým nebyl apatický a naléhal na sudího, že to byl faul," ocenil kouč Zbrojovky Richard Dostálek.

Frťala prý vůbec netušil, co se v ten okamžik na hřišti děje. „Že se něco takového stane, jsme nebyli připraveni. Možná jsme mohli dřív vběhnout do vápna, něco udělat, znervóznit soupeře před penaltou. Ale je to pryč, už to neovlivníme. Teď musíme na to zapomenout, i když to bude těžké. V životě také dostáváte rány, musíte na to reagovat."

Teplice byly v prvním poločase nervózní, přežily dvě velké šance Jihomoravanů. Po obrátce se ale zvedly, v 53. minutě po Vachouškově přihrávce za obranu skóroval s chladnou hlavou svou první brankou v dresu sklářů Pleštil. „První půle byla z naší strany hodně nervózní. Soupeř hrál dobře, vypracoval si dvě tři gólové příležitosti. Byli jsme všude pozdě. Brno po gólu znervóznilo. Bohužel závěr dobře nedopadl. Kluci makali. O to těžší je pro nás všechny ta událost ze závěru zápasu," konstatoval smutně Frťala.

FK Teplice - Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)

Branky: 53. Pleštil - 90.+6 Řezníček z pen. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Matoušek - Orel (video). ŽK: Sy, Grigar - Hlavica. Diváci: 2561.



Teplice: Grigar - Urbanec, Chaloupek, Mičevič, Hybš - Jukl, Mareček - Pleštil (75. Sy), Kučera (89. Trubač), Radosta - Vachoušek (90.+3 Žák). Trenér: Frťala.



Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Tijani, Granečný - Texl, Blecha (67. Rogožan) - Falta, Ševčík (67. Pachlopník), Alli - Řezníček. Trenér: Dostálek.