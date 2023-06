Už je to jen mezi třemi mužstvy. Zbrojovkou Brno, Pardubicemi a Zlínem. Z těchto tří fotbalových klubů si dva zahrají baráž o setrvání ve FORTUNA:LIZE a poslední přímo sestoupí do druhé ligy.

Fotbalisté Jablonce slaví záchranu, brněnští hráči (v červeném Jiří Texl) už si v nejlepším případě zahrají pouze baráž. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Brněnský celek prohrál ve třetím kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu v Jablonci 0:1 a jelikož Zlín porazil Pardubice 2:1, dotáhli se svěřenci kouče Pavla Vrby ke Zbrojovce a Východočechům na rozdíl jediného bodu. „Zlín vyhrál a jestli to doteď bylo napínavé, tak teď je to extrémně napínavé,“ komentoval situaci v tabulce brněnský trenér Martin Hašek.

Týmy čeká poslední týden pravdy. Zbrojovka ve středu od sedmi hodin večer hraje v Teplicích, v neděli od pěti hodin odpoledne pak uzavře prvoligový ročník doma se Zlínem.

Brňané přitom v Jablonci nepodali špatný výkon, v úvodu utkání a ve druhém poločase měli dost příležitostí ke vstřelení branky, jenže počtvrté v řadě vyšli bodově i střelecky naprázdno. „V rukách nám nezůstává nic, jen pocit, že to byl náš nejlepší výkon pod mým vedením,“ hlesl Hašek.

Severočeši rozhodili o výhře a také své záchraně v nejvyšší soutěži ve 28. minutě. Přetažený pas z rohového kopu si našel na levé straně Daniel Souček a po centru pohotově usměrnil zády k brance hlavou k tyči míč obránce Jan Král.

Ten po příchodu do Jablonce skóroval v lize poprvé. „Jsem rád, že nám toto vítězství přineslo klid a jistotu. Bylo vidět, že šlo o hodně. Nervozita byla patrná, poslední krok bývá nejtěžší. Po vstřeleném gólu jsme měli ještě dvě jasné možnosti, kdybychom proměnili, pak by se to vyvíjelo jinak,“ řekl jablonecký trenér David Horejš.

Kouč Hašek nechal v prvním poločase pouze na lavičce nejlepšího střelce soutěže Jakuba Řezníčka, vzhledem k rozestavení domácích vyrukovali hosté v sestavě se třemi stopery. „Šli jsme do toho s tím, že budeme vysoko presovat, měli jsme tam dva rychlé hráče a spoléhali jsme na to, že Jablonec tím překvapíme. Celkem se nám to dařilo, jenže jsme dostali gól. Naše aktivita ale byla patrná. Řezníčka jsme chtěli poslat do hry, až bude Jablonec unavený,“ vysvětlil hostující stratég.

Po přestávce už brněnský kanonýr naskočil a Zbrojovka si vytvořila řadu šancí, jenže žádná se neujala. V 51. minutě pálil Wale Musa Alli, jehož pokus vytáhl Jan Hanuš. Za chvíli se jablonecký gólman blýskl ještě víc proti hlavičce Jana Hladíka. Deset minut před koncem z pozice okolo penalty o kousek minul střídající Adam Fousek.

Brněnští dál potvrzovali, že se jim v poslední době nedaří dávat góly. V 87. minutě se neprosadil Řezníček a za chvíli ani střídající Róbert Matejov, jehož bombu vyrazil Hanuš. V závěru nastavení pak z vyložené pozice z dorážky přestřelil Lukáš Endl a odmítl svou první ligovou branku. „Měli jsme celou řadu situací, po změně stran ještě daleko víc. Pak jsme najednou ve druhém poločase přestali stíhat běžecky a Jablonec měl dobré protiútoky. Znovu jsme vystřídali, změnili rozestavení a až do konce jsme šli aspoň za vyrovnáním. Jenže jsme nedokázali zužitkovat své šance,“ sdělil Hašek.

Jablonečtí v lize porazili Zbrojovku počtvrté za sebou, zvítězili po osmi kolech a ve skupině o záchranu jsou druzí za Ostravou. „Co se týče výkonu hlavně ve druhém poločase, s tím spokojení být nemůžeme. Brno nasadilo Řezníčka a mělo více ze hry. Nám chyběla větší kvalita a klid, ale podržel nás Hany,“ ocenil domácí trenér brankáře Hanuše.

FK Jablonec - Zbrojovka Brno 1:0 (1:0)

Branka: 28. Král. Rozhodčí: Radina - Machač, Matoušek - Starý (video). ŽK: Štěpánek, Ikaunieks - Blecha. Diváci: 1554.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Král, D. Souček - Šulc, Hübschman (90. Heidenreich), Považanec, Polidar - Černák (76. Surzyn), Chramosta (81. Patrák) - Sejk (76. Ikaunieks). Trenér: Horejš.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Tijani (67. Fousek) - Nečas (46. Řezníček), Endl, Falta (68. Blecha), Texl, Koželuh (68. Matejov) - Hladík, Alli. Trenér: Hašek.