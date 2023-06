Je to příběh jako z pohádky. Když před čtyřmi lety opouštěl tehdy dvacetiletý Ladislav Krejčí brněnskou Zbrojovku vstříc velké fotbalové kariéře ve Spartě, mnozí netušili, v jakého hráče může vyrůst. Rodák z Rosic ale předčil očekávání, na jaře Spartu zvedl z mizérie a postupně ji jako správný lídr dotáhl až k titulu. Sedmatřicátému. Po devíti letech čekání.

Celostní kouč Vít Schlesinger a jeho svěřenci Ladislav Krejčí a Matěj Kovář (zleva). | Foto: archiv Víta Schlesingera

Přišel do Sparty a sáhl po čísle 37. Tehdy v roce 2019 bychom symboliku hledali možná jen ztěží, jenže Krejčí, který se ještě tehdy musel "dělit o jméno” se starším a tehdy ještě slavnějším jmenovcem, dobře věděl, co tohle číslo symbolizuje. Titulů měla Sparta šestatřicet, ten sedmatřicátý chtěla nová letenská akvizice pro rudý tábor získat vlastní silou, a tak si toto symbolické číslo umístila na záda.

První tři roky se ambiciózní plán nevydařil. A ještě loni na podzim by jen málokdo věřil tomu, že by se snad Sparta mohla zapojit do titulové konverzace. Měla za sebou pět remíz následovaných čtyřgólovým výpraskem od rivalů z Edenu.

Krejčí: Titul jsme urvali na morál. Zbrojovka mě mrzí, na jihu Moravy má monopol

Krejčí na podzim absentoval, po prvním jarním zápase se ale přesunul do středu obrany a do skládačky trenéra Priskeho zapadl jako onen pomyslný chybějící dílek. A náramně se mu dařilo, dohromady nasázel třináct branek.

Stal se klíčovým mužem celého kádru Sparty, shodují se experti a fotbalová veřejnost. Do role lídra kabiny a bojovníka, na kterého se tým může v klíčových momentech spolehnout, ale musel postupně dorůst. Krejčí byl zprvu znám svou tvrdou hrou a občasnými nevybíravými zákroky. Před třemi lety napálil pardubického protihráče loktem, za což sklidil obrovskou kritiku. Tam podle mnohých přišel zlom a přehodnocení přístupu, tam začal Spartě růst nový lídr.

Lídra Sparta v posledních letech postrádala a byl to až Krejčí, který do role dozrál zcela přirozeně, i když se vedení Letenských takto snažilo v minulosti vychovat třeba Tomáše Sivoka nebo Lukáše Váchu.

Ladislav Krejčí s ligovou trofejí nad hlavou vstoupil mezi klubové legendy, to vše v čerstvých čtyřiadvaceti letech. Právě jeho mentální vyspělosti či klidu v zakončení pokutových kopů ve vypjatých momentech zápasu si všímají experti.

Gól z penalty Rosice nezlomil, obrat ale nedotáhly. S Frýdkem si rozdělily body

Krejčí přes šest let intenzivně pracuje na mentální stránce svého povolání s celostním koučem Vítem Schlesingerem, který takto vedl třeba tenistu Tomáše Berdycha či dalšího sparťana Matěje Kováře. “Láďa bere zodpovědnost vždy do svých rukou. Umí být lídr a vzít to na sebe. Vždy nese zodpovědnost za své činy a to z něj dělá toho opravdového velikána, protože přesně to je jednou z vlastností nejlepších sportovců světa,” říká kouč a stratég vrcholových sportovců Schlesinger.

Mnoho mladých hráčů má podle něj svůj velký cíl, dostat se do velkého klubu. “Jakmile si ho ale splní, kolikrát jim to stačí. U Ládi jsem poznal, že splněním tohoto dílčího cíle to u něj všechno teprve začalo a dál prahne po tom být lepší. Propracoval se do základu, stal se kapitánem a dnes rozhoduje jeden zápas za druhým,” pěje ódy na svého svěřence Vít Schlesinger.

Sparta si může užívat Krejčího silné stránky, kterými vždy byly vítězná mentalita, herní inteligence a nasazení. Letos k nim přidal i maximální klid v zakončení. Jít na penaltu v rozhodujících okamžicích derby se Slavií, které může ve své podstatě rozhodnout o titulu, je extrémně nelehkou situací.

Jak se tedy mladému kapitánovi podařilo v tak vypjatých momentech držet chladnou hlavu? “Láďa na to už několikrát odpovídal tak, že penaltu v posledních minutách před zaplněným stadionem kopal už milionkrát ve své hlavě. Ta vizualizace je velmi důležitá, Michael Jordan takto trénoval hody na koš, Conor McGregor zase svoje klíčové údery. Právě chladnou hlavou při zakončení penalt, kterými rozhoduje zápasy, Láďa ukazuje, v jak silnou fotbalovou osobnost vyrostl. Umí si navodit správnou míru stresu při tréninku, pracovat s myslí, uklidnit se dechem a držet emoce na uzdě. Díky tomu je pak v nejvypjatějších situacích schopen zabrat a celý tým podržet,” doplňuje Schlesinger.

Rosice vítaly Krejčího s pohárem. Lidé stáli hodinovou frontu, přijeli i Pražané

Krejčímu životní sezona nevynesla jen titul, ale i osobní ocenění. Stal se nejlepším hráčem celého ligového ročníku. “Byl to takový můj soukromý sen. K titulu mít ještě něco osobního. Vážím si toho, protože hlasovali trenéři a hráči, proti kterým nastupuju. Jsem za to vděčný, děkuju všem,” řekl skromně Krejčí.

„Nikdo neví, jak to tady probíhalo, co se tady všechno dělo. Co jsme si museli protrpět, co jsme museli udělat, aby se to změnilo. Díky těmhle věcem mě to o to víc těší. A je mi úplně jedno, kdo bude říkat, jak jsme to vyhráli. Jestli se to někomu líbilo, nebo nelíbilo, protože tohle je nejsilnější tým v lize,“ dodal po oslavách titulu.