Tenhle sebevědomý projev nováčkovi nejvyšší soutěže zatím vychází, byť proti nejtěžším vahám domácí scény tvrdě narazil. Doma se Slavií i Spartou a naposledy ve středeční dohrávce v Plzni padl jasně 0:4. „Slavia byla fakt nad naše síly, ale proti Spartě i Plzni jsme si vytvořili dost šancí, byli jsme schopní kombinovat se všemi týmy. Všichni jsou většinou orientovaní na výsledek, ale je mi skoro třicet let a nikdy jsem si nezahrál takový fotbal jako teď. Poprvé za kariéru mě baví naše hra, stejně jako většinu kluků. A s kýmkoli se bavím, tak mi říká, že se na to dobře kouká,“ libuje si brněnský záložník Jiří Texl.

Zbrojovka si rozhodně nepočíná tak bojácně jako v předminulé prvoligové sezoně. Jen pro srovnání: ve čtyřiatřiceti kolech vstřelila třiatřicet branek a obdržela jich sedmapadesát. Ze šestnácté pozice sestoupila. „Myslím, že je lepší, když jednou vyhrajeme a jednou prohrajeme, ale na zápasy se dá dívat. Dostáváme sice hodně gólů, ale pro diváka je to zajímavější fotbal, než předvádí některé týmy, které to mají postavené na bojovnosti. Jdeme cestou spíš technické a rychlé hry, na brejky a věřím, že naše zápasy jsou pro lidi záživné. Jako fanda chci v televizi taky vidět dobrý fotbal,“ podotýká devětadvacetiletý Texl.

Brněnští fotbalisté v nejvyšší soutěži jen pokračují ve stylu, který do nich trenéři v čele s Richardem Dostálkem vtloukali ve druhé lize. „Prakticky rok a půl mužstvo tlačíme do výher. Minulou sezonu jsme museli vyhrát každý zápas, jiná cesta nebyla. Nepamatuji si, že by někdo prošel druhou ligou s takovým náskokem jako my. Vítěznou mentalitu hráčů chceme podržet, někdy se to daří a někdy ne, ale chlapci pracují velmi dobře a nemám strach, že by to nemělo pokračovat dál,“ míní Dojčan.

ŠESTNÁSTIBODOVÝ NÁSKOK

Zbrojovka minulý druholigový ročník ovládla s náskokem šestnácti bodů před Vlašimí, ze třiceti kol nezvítězila jen v osmi. „Myslím, že druhá liga není špatná příprava na to, abyste hráli první ligu v solidním tempu. Byli jsme tam nuceni vyhrávat všechny zápasy a jednoduše když ten kód hráč dostane do mysli, už je tak nastavený. Na nováčka bychom potřebovali víc než dvě remízy, ale zkrátka každé utkání hrajeme na vítězství,“ říká slovenský stratég Dojčan.

Zbrojovka hrozí směrem dopředu především z toho důvodu, že tam má největší hráčskou kvalitu. „Máme v týmu spoustu ofenzivních hráčů, takže většinou hrajeme na brejky. Nemáme deset fotbalistů, kteří umí fakt perfektně bránit. Myslím, že zatím to účel plní. Je lepší hrát takhle, než se schovávat. Stejně tým začne prohrávat, když není nebezpečný k soupeřově bráně. Body jsou důležité, ale bez dobré hry to podle mě nemá dlouhé trvání. Nějakou náhodou se nedá v dlouhodobém procesu vyhrávat,“ upozorňuje třebíčský rodák Texl.

Jenže když se Zbrojovka snaží o vstřelení branky, občas ji podrazí hrubka ve vlastní defenzivě. Naposledy nabídl plzeňskému Adamu Vlkanovovi jednoduchou branku brněnský stoper Jakub Šural, jenž proti Sigmě nenastoupí kvůli čtyřem žlutým kartám. „Teď si to vybral Kuba, který nás v mnoha zápasech držel dobrým výkonem, bohužel udělal hloupou chybu. Mrzí mě druhý gól po stejné chybě jako přes kopírák. Stav 0:1 je v takovém zápase hratelný, 0:2 už je těžší. Je to jen o hráčích, aby byli koncentrovaní, důslední v určitých momentech v naší i soupeřově šestnáctce. Když v tom budou dobří, odstraníme chyby vzadu,“ uvažuje Dojčan.

Po polovině soutěže má brněnský celek dvacet bodů, což by v podzimní derniéře ještě rád vylepšil. „Kdyby nám někdo řekl, že v půlce sezony budeme mít dvacet bodů, určitě bychom nebyli zklamaní, ale na druhou stranu uspokojení je první krok k tomu, že můžeme chytit špatnou sérii. Nikdy nechceme být spokojení, chceme hráče dál posouvat. Tvrdím, že toto je mužstvo blízké budoucnosti, potřebujeme se v lize trochu otrkat, zastabilizovat a hrát těžké zápasy,“ uvědomuje si asistent kouče.

Na začátku srpna brněnský celek zvítězil v Olomouci 2:0. Na takový výsledek by rád navázal. „Bylo by fantastické, kdybychom zakončili podzimní sezonu vítězstvím před domácími diváky. Soupeř je v laufu, má sebevědomí, ale myslím, že máme sílu na to, abychom jej doma porazili,“ dodává Dojčan.