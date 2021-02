Jihomoravané ukazují variabilitu v rozestavení, čímž se pro soupeře stávají méně čitelnými. „Myslím, že jsme Opavu trochu překvapili. Počítala s naším rozestavením 4-4-2, jako jsme nastoupili proti Liberci, pak musela jinak reagovat. Vyšlo nám to,“ povídal brněnský obránce nebo záložník Jan Moravec.

Právě s klasickým systémem Zbrojovka doma proti Liberci nepochodila, padla jednoznačně 0:3. „Máme víc variant a taktika se volí podle soupeře, proti kterému hrajeme. Snažíme se do zápasu vnést, co po nás chce kouč na tréninku. Uvidíme, co bude na Bohemku,“ přiblížil třiatřicetiletý Moravec.

Z Opavy sice brněnský celek dovezl vítězství a poskočil na nesestupové patnácté místo, ovšem v úvodu utkání domácí celek několikrát nebezpečně zahrozil. „Nechtěli jsme hrát hluboký blok, ale napadat soupeře na jejich polovině. Opava je hrozně silná ve standardních situacích, vzdušných soubojích, to jsme chtěli eliminovat. Úplně se se nám to nepodařilo, protože jsme pustili soupeře do hodně situací, které smrděly, ale naši hráči si s tím celkem slušně poradili,“ pronesl brněnský kouč Richard Dostálek.

Systém se třemi obránci má větší nároky na pohyb krajních záložníků, což je náplň Moravcovy práce. „Není to složité, ale krajní halfbeci se musejí chovat trochu jinak do útoku i do obrany,“ vysvětlil nejzkušenější prvoligový fotbalista Zbrojovky.

Grafika před utkáním Bohemians 1905 a Zbrojovka Brno.Zdroj: Deník / Markéta Evjáková

V Opavě naskočil až do druhého poločasu místo Šimona Šumbery právě na kraj sestavy. „Do třiceti let jsem hrával krajního záložníka, poslední tři roky jsem se přesunul do obrany. Je mi jedno, kam mě trenér postaví, všude se snažím odevzdat co nejlepší výkon,“ řekl.

Zbrojovka v krátké přípravě i na maltském soustředění pilovala hru s jedním útočníkem, tak nastoupila i při úvodní jarní remíze 1:1 v Mladé Boleslavi. Po uzdravení Antonína Růska už může nasazovat dva útočníky. „Na Maltě jsme měli dopředu jen Hlaďase (Jan Hladík – pozn. red,) a Dana Filu, nebyl takový výběr. Teď se zranění kluci pomalu vrací a větší konkurence je pro každého hráče lepší. Vepředu nám pomůžou,“ doufal Moravec.

Sestavu i systém se brněnští fotbalisté dozvědí až v sobotu před zápasem, od čtyř hodin odpoledne nastoupí v pražském Ďolíčku proti Bohemians 1905. Zbrojovka chce proti dvanáctému celku tabulky navázat na úspěch v Opavě. „Když se vyhraje, vždycky je týden takový lepší, atmosféra uvolněnější. Ale nejdůležitější je potvrdit to v Ďolíčku,“ burcoval brněnský hráč.

Moravec opět nastoupí proti klubu, kde zahájil profesionální kariéru. „V Bohemce jsem začínal v patnácti, když jsem ještě chodil školy, a končil v šestadvaceti. Hrál jsem tam hrozně dlouho, pořád tam mám kamarády, Pepu Jindřiška, Daniela Krcha, Patrika Le Gianga, teď tam trénuje Ivan Hašek mladší. Furt jsme ve spojení, přál bych jim, aby se taky zachránili, ale teď jde všechno stranou, hraju za Zbrojovku,“ upozornil Moravec.

Brno soubojem s klokany načne druhou poloviny soutěže, v srpnu doma s Bohemians remizovalo 0:0. Jenže před týdnem vršovický celek vyhrál na hřišti pražské Sparty 1:0. „Klokani teď budou v jiném rozpoložení než na startu sezony. Povzbudila je výhra po dlouhých letech na Letné. Už dávno neplatí, že by uplatňovali jen důraz, chtějí hrát fotbal,“ podotkl Dostálek, se čtyřmi góly nejlepší střelec vzájemných utkání v nejvyšší české soutěži.

Bohemians v lize s Brnem pětkrát za sebou neprohráli a nedostali gól, poslední tři ze čtyř duelů skončily bez branek. „Doufám, že navážeme na kvalitní výkon ze Sparty a získáme doma tři body. Můj názor je, že nás čeká daleko těžší zápas než na Spartě,“ prohlásil asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.