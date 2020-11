Jen co se někteří brněnští fotbalisté vyléčili z onemocnění Covid-19, museli do karantény další. „Marodka se nám svým způsobem vyprazdňuje, z dlouhodobých marodů netrénují akorát Kryštůfek a Endl. Jenže nám do toho vstoupil Covid a zase jsme deset dní bez některých hráčů,“ posteskl si brněnský kouč Miloslav Machálek.

Poslední dva týdny věnoval se svými svěřenci fyzické přípravě, kterou po předchozích četných absencích potřebovali Brňané dohnat. „Vzhledem ke zraněním a Covidu jsme měli v tělesné připravenosti rezervy. Pracovali jsme velice poctivě, na druhou stranu máme opět šest případů, kdy hráči nemůžou trénovat. Je to smutné a mrzí mě to, protože nám pořád vypadávají fotbalisté, kteří na tom byli velmi dobře kondičně a zase je postihne něco jiného. Chce to čas,“ litoval Machálek.

Po návratu z karantény trvá podle slov kouče většinou další dva týdny, než se fotbalisté dostanou opět do své výchozí tréninkové pozice.

S přibývajícími případy onemocnění se ovšem zvyšuje promořenost v brněnském kádru, která může zamezit opětovnému šíření nákazy. „Říká se, že hráči jsou minimálně tři měsíce chránění, když si tím projdou. Jenže třeba Ronaldo dostal nemoc dvakrát za sebou,“ připomněl kouč případ dvakrát pozitivně testované portugalské superstar.

NÁVRAT HRÁČŮ

Machálek se k současné situaci staví přímo. „Je to o imunitě a není radno nad tím přemýšlet. Takový je stav a budeme s ním pracovat. Myslím, že v týdnu se nám hráči zase začnou vracet a budeme se dál chystat, i když bezcílně. Nevíme na kdy,“ poznamenal trenér.

Přípravu Zbrojovky stejně jako dalším profesionálním klubům totiž komplikuje nejistota. Zatím nikdo neví, kdy se začne hrát. „Normálně se celý týden trénuje, aby pak přišel bonbonek v podobě zápasu, jenže nemáme nic. Modlím se, abychom třeba už příští týden začali, ale bojím se, že je ještě brzy. Jenže pak následuje repre pauza, takže bychom mohli hrát tak za tři týdny,“ řekl v neděli brněnský záložník Rudolf Reiter.

Podle původního rozpisu FORTUNA:LIGY by Zbrojovka měla nadcházející sobotu přivítat České Budějovice, poté následuje reprezentační přestávka. „Je to problematické s nárůstem počtu nakažených. Neovlivníme to a můžeme jenom doufat, že se profesionální soutěže rozjedou. Necháme se překvapit, jak to dopadne. Proč si tím neustále zatěžovat hlavu?“ položil řečnickou otázku Machálek.

Nucená pauza zatím Zbrojovce odložila prvoligové duely s Jabloncem, Příbramí a pražskou Slavií. Fotbalisté jsou ovšem v neustálé přípravě. „Tréninky jsou náročné, valíme docela dost. Připadá mi, že mám letos tak čtvrtou zimní přípravu,“ smál se na klubovém webu brněnský kapitán Pavel Dreksa.

VŠEHOCHUŤ V PŘÍPRAVĚ

Tréninkový proces při nejistém restartu soutěží ani nelze zaměřit na určité aspekty přípravy. „Děláme od všeho něco, taková všehochuť. Je tam kondice, nějaký dril, není to založené na jedné věci, že bychom třeba týden běhali a další dělali víc s balonem,“ popsal Reiter.

V tomto ohledu klade příprava větší nároky na rozmanitost, trenéři se musejí vyhnout stereotypu. „Kluci pracují výborně. Snažíme se tréninky ušít na míru, aby je bavily. Neustále musíme reagovat na danou situaci, což je nezáviděníhodná situace. Bez mistrovských nebo přípravných utkání je to komplikované, ale máme výjimečný stav a musíme se s tím smířit,“ hlesl Machálek.

Vláda prodloužila nouzový stav do 20. listopadu. Kapitáni prvoligových mužstev minulý týden poslali otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi a vyzvali ho k opětovnému zahájení první a druhé ligy. „Nikoho nebaví trénovat, na tom se stoprocentně shodnou hráči osmnácti prvoligových týmů,“ pravil šestadvacetiletý Reiter.

Do Brna přišel na konci září na hostování z ostravského Baníku do závěru podzimní části. Počítá, že jeho setrvání ve Zbrojovce se kvůli současnému dění prodlouží. „Zatím jsme to neřešili, hrneme to před sebou, ale podle mě se hostování zákonitě posouvá. Nevidím v tom problém. Jsem dost zvědavý, jak se program ligy nahustí, snad nebudeme hrát přes Vánoce. Slyšel jsem, že by se končilo hodně pozdě v prosinci a začínalo v půlce ledna. Na přípravu bychom měli dva týdny, což nikde ve světě není. Záleží, kdy se spustí liga,“ uvedl Reiter.

V Brně už se s rodinou aspoň zabydlel. „Máme apartmán, který nám stačí. Dokonce je k němu sklep, kam si můžu narvat kolo. Jezdím na něm na tréninky, pro dva kilometry nechci startovat auto,“ poznamenal rychlonohý záložník.