Brno nezvítězilo v pátém z posledních šesti ligových duelů a zůstalo na první nesestupové pozici, tedy patnácté, dva body před Mladou Boleslaví, která má zápas k dobru. „I přesto, že jsme utkání prohráli, chci hráčům poděkovat za přístup. Chtěl bych je pochválit, jak dokázali zápas odbojovat, odpracovat. Stálo je to hrozně moc sil. Nevezeme si žádný bod, jsme z toho hodně smutní a zklamaní,“ pronesl brněnský kouč Richard Dostálek.

Přestože šlo o druhý venkovní duel v řadě, Zbrojovka hrála na riziko. „Pro nás je každý zápas bitva o záchranu, jsme v pásmu sestupu. Snažíme se z každého vydolovat, co to jde. V žádném případě jsme sem nejeli pro bod. Chtěli jsme tady vyhrát,“ litoval Dostálek.

Klokani šli do vedení v desáté minutě po gólu Tomáše Necida. Hosté se dočkali vyrovnání po krásné střele Antonína Růska z hranice pokutového území, míč z jeho levačky zaplul přesně do horního rohu branky Patrika Le Gianga. „Byl bych hrozně rád, aby naši útočníci byli těmi, kdo dávají góly. Minule se trefili Fous s Hláďou (Adam Fousek a Jan Hladík – pozn. red.), teď Tonda Růsek,“ potěšilo kouče.

Jenže čtyři minuty před přestávkou nechali brněnští fotbalisté příliš prostoru Romanu Květovi, záložník Bohemians mířil z dvaceti metrů nechytatelně k levé tyči. „Rozhodující gól nás mrzí především proto, že jsme měli balon v držení. Měli jsme být v takovém postavení, abychom dokázali sebrat odražený míč, což se nepovedlo,“ litoval kouč.

Ve druhé půli se Zbrojovka snažila o vyrovnání a v nastavení také Antonín Růsek dopravil míč do sítě, jenže sudí Ondřej Pechanec ještě předtím zapískal útočný faul brněnského útočníka Daniela Fily na Jiřího Bederku, „Pokud je na utkání video, nechápu, proč se neprozkoumá a nenechá se situace dohrát, naopak to sudí odpíská předčasně. Z toho jsem byl zklamaný a odtud pramenila má reakce,“ vysvětloval rozhořčení Dostálek.

Pražané vyhráli poprvé v sezoně dvě kola po sobě a upevnili si dvanácté místo v tabulce. Tleskalo jim několik desítek diváků, kteří v Ďolíčku navzdory sílícímu sněžení a mrazivému počasí stáli na štaflích naproti hlavní tribuně. „Je to fantastické. Jsou to fanoušci, které nám může závidět celá liga. Mají moje velké uznání a to samé i od hráčů,“ vzkázal kouč Bohemians Luděk Klusáček.

Bohemians Praha 1905 - Zbrojovka Brno 2:1 (2:1)

Branky: 10. Necid, 41. Květ - 26. Růsek. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Šimáček - Orel (video). ŽK: Bederka, Pulkrab - Pernica, Sedlák, Vaněk. Bez diváků.

Bohemians: Le Giang - Dostál, Krch, Hůlka, Vondra - Vaníček (62. Puškáč), Květ, Jindřišek, Vodháněl (62. Bederka) - Necid (74. Pulkrab), Hronek (90.+3 Ljovin). Trenér: Klusáček.

Brno: Berkovec - Pernica, Dreksa, Šural - Štepanovský (76. Pachlopník), Bariš, Sedlák, Fousek (60. Texl), Moravec (60. Vaněk) - Růsek, Hladík (76. Fila). Trenér: Dostálek.