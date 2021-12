Bylo by dobré vyhrát ligu i střelce, přemítá brněnský kanonýr Řezníček

Brněnský gólman tentokrát nastoupil stejně jako ve fotbale v brance. „Můj bruslařský styl není úplně ideální, tak jsem se rozhodl zkusit roli gólmana. Chvilku jsem se do toho dostával, ale pak mě to začalo bavit. Je to zase něco jiného, zkusit si to na vlastní kůži. V televizi to přitom vypadá snadněji,“ líčil Floder na klubovém webu.

Berkovec chytal v dresu svého oblíbence Henrika Lundqvista. „Ve výstroji je to náročné, ale baví mě to. Obdivuju hokejové gólmany, nemají to snadné. Vždycky jsem měl rád Henrika Lundqvista, takže proto jeho dres,“ objasnil výběr.

Za spoluhráče měl Jakuba Řezníčka, Damiána Bariše, Matěje Hrabinu, Jana Moravce a pět členů realizačního týmu - trenéra Richarda Dostálka, kondičního kouče Josefa Mlčucha, maséra Michala Horniga, fyzioterapeuta Ivana Janského a vedoucího mužstva Libora Doška.

Druholigový podzim Zbrojovky: od facky až k desetibodovému náskoku

Středeční odvetu v Hokejových halách dětí a mládeže za Lužánkami vyhrál naopak Berkovcův výběr, i když až po nájezdech. Floderův celek v tomto střetnutí posílili Petr Śvancara a Barnabáš Lacík, vítězný tým získal Macha a také Martina Sedláka, oproti pondělku naopak scházeli Janský a Řezníček.