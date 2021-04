Čermák laboroval s pravým kolenem. „Týden před Slavií už jsem trénoval naplno s mužstvem, nakonec jsem tušil, že mě trenér postaví. Po víc než třech měsících jsem se na zápas těšil a o to víc, že se hrálo proti Slavii. Dopadlo to pro nás celkem dobře,“ podotkl Čermák.

Jeho zranění patřilo mezi vážnější, natáhl si postranní vazy a poranil meniskus. „Proti Opavě jsem už seděl na lavičce, ale vzápětí jsem se zranil a musel s kolenem na operaci, lékaři mi při artroskopii spravili meniskus. Musím zaklepat, proti Slavii jsem se cítil dobře,“ uvedl sedmadvacetiletý slovenský fotbalista.

Kvůli stejnému kolenu Čermák rok nehrál při angažmá v Českých Budějovicích, kdy podstoupil plastiku předního zkříženého vazu. „Doufám, že už jsem si vše vybral a zranění se mi budou vyhýbat,“ přál si.

Jeho návrat potvrdil, že v této sezoně hodně frekventovaná brněnská marodka se vyprazdňuje. Aktuálně se na ní nacházejí tři fotbalisté, kteří nemohou naskočit k utkání: obránce Jakub Šural ještě nejméně dva týdny bude léčit zraněnou podkolenní šlachu, Ondřej Vaněk po operaci kolena zatím jen posiluje a zadák Lukáš Kryštůfek už pozvolna trénuje s týmem.

Naposledy naskočil v říjnu 2019. „Šel jsem na operaci s meniskem, ale bohužel léčbu prodloužil zánět. I ten měl vliv na to, že to po uzdravení v plném tréninku nebylo ideální a byla nutná ještě jedna operace. Pauza je dlouhá, bylo to dost psychicky náročné, ale už jsem na hřišti s klukama a doufám, že to bude jen lepší,“ sdělil osmadvacetiletý Kryštůfek pro klubový web.

Marodi Zbrojovky Brno

Ondřej Vaněk: začátkem března se podrobil artroskopii kolena a zatím trénuje jen v posilovně

Jakub Šural: poraněná podkolenní šlacha si vyžádá ještě nejméně dva týdny léčení

Lukáš Kryštůfek: po dlouhé rekonvalescenci s operovaným kolenem se pozvolna zapojuje do přípravy s týmem

Brněnský kouč Dostálek ovšem před duelem se Slavií po dlouhé době řešil opačné potíže při skládání základní sestavy. „Měl jsem tentokrát hodně příjemné starosti, v tréninkovém procesu bylo třiadvacet zdravých hráčů, covidovými testy prošli všichni s negativním výsledkem. Bylo z koho vybírat. V týdnu jsme viděli, jak hráči pracují, od středy jsem měl představu, jak to poskládáme a řekl bych, že nakonec jsme se trefili,“ těšilo Dostálka po remíze s lídrem tabulky.

Do utkání sice nezasáhl kapitán Pavel Dreksa a zdravotní potíže do něj nepustily Jana Sedláka s Jakubem Přichystalem, ale v jejich případě už je možný nedělní start v Českých Budějovicích. „Pomohla nám reprezentační přestávka, měli jsme o týden víc, aby se zranění hráči dali do kupy. Větší počet hráčů na tréninku zvyšuje konkurenci a trenér má z čeho vybírat,“ podotkl Čermák.

Kouč Dostálek mohl zkusit také alternativu s posunem srbského stopera Zorana Gajiče do záložní řady. „Víme, že má zkušenosti a kvalitní práci s balonem, nebojí se těžkých situací a umí je zvládat. V obranné fázi jsme ho posunuli před stopery k Čermákovi a tah vyšel. I když jsem měl určité výhrady, Zoran odehrál zajímavý zápas,“ řekl trenér.

Zbrojovka zesílením středu zálohy chtěla eliminovat sílu Slavie. Také jí pomohlo, že Pražané od osmnácté minuty hráli v deseti. „Jsem klasická šestka, tedy defenzivní záložník, ale když brankář Slavie dostal červenou, náš systém se trochu změnil. Hráli jsme o jednoho víc, takže jsem se vysunul výš a hrál ofenzivně. Zoran stál za mnou na šestce,“ popsal rozdělení úloh Čermák.

Po téměř čtyřměsíční pauze zvládl kompletní porci devadesáti minut. „Proti takovému mužstvu jako Slavia to byl náročný zápas. Měl jsem za sebou pět šest tréninků v plné zátěží, ale kondičně se cítím super, jinak bych neodehrál devadesát minut. Fotbal se nezapomíná. Měli jsme většinu utkání o jednoho hráče víc, takže nás mrzí, že jsme nezískali tři body, šance jsme měli,“ poznamenal rodák z Malacek.

Vrátil se do sestavy v rozhodujícím období, do konce ročníku FORTUNA:LIGY schází devět kol a šestnáctá Zbrojovka ztrácí čtyři body na Mladou Boleslav na nesestupové patnácté příčce. „Tento měsíc je pro nás nejdůležitější. Ukáže, jak na tom jsme. Musíme získat co nejvíc bodů, aby nebylo pozdě, kdybychom je nenahráli. Tlak pociťujeme, nesmíme si ho však připouštět, do každého zápasu půjdeme vyhrát. Potřebujeme to zvládnout už v Budějovicích, bod nestačí,“ burcoval Čermák.