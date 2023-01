Klub, který přečkal dvě světové války i období totality, už v sobotu slaví 110. let od založení. Brno si výročí připomene symbolickým nasvícením hradu Špilberk, který se ve večerních hodinách zbarví dočervena. „Zbrojovka je i díky své bohaté historii nedílnou součástí města Brna, a to už sto deset let. Ráda bych klubu při této příležitosti popřála do dalších let jen to nejlepší a především mnoho úspěchů na sportovním poli,“ vzkázala primátorka města Brna Markéta Vaňková.