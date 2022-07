OBRAZEM: Líšeň zdolala juniorku Slovanu Bratislava, dojem kazí zranění posily

Alli hrál v estonském Kalevu Tallin a poslední dvě a půl sezony v Amstettenu druhou rakouskou ligu. „Dostali jsme na něho tip a nebáli jsme se toho, víme, že jsme v přípravném období. Měli jsme možnost vidět ho v iks zápasech druhé rakouské ligy, takže jsme si ho napřed proklepli na videích a tam se nám zalíbil. Výhoda je, že hraje v Evropě, byl tady dojezdový. Je tady s námi v tréninkovém procesu, myslím, že je o něho velmi dobře postaráno a on nám to vrací tím, jak se chová,“ popsal Dostálek.

Druhý poločas odehrál Šimon Falta, jehož příchod na hostování z Plzně oznámil klub teprve v pátek. „Byla to rychlovka. Dohodli jsme se, že dostane příležitost ve druhém poločase, aby si trochu přivykl. Věříme, že pro nás určitě bude posila do sestavy,“ podotkl kouč na adresu dvojnásobného reprezentanta.

S kapitánskou páskou odehrál kompletní utkání Denis Granečný, jehož zkouška se na rozdíl od Michala Jeřábka nebo Jakuba Yunise patrně změnil v trvalé angažmá. „Denis Granečný nás zaujal už v první moment, kdy k nám přišel, takže jsme ho chtěli angažovat. Teď je to ve fázi vyjednávání a podle mě otázka dní, než dojde k definitivě, aby u nás podepsal smlouvu a stal se naším hráčem,“ uvedl Dostálek.

Zbrojovka s ním počítá pro soustředění, kam odjíždí v pondělí. Do Rakouska možná odcestuje i další stoper z prvoligového klubu. „V pátek jsme se domluvili s jedním hráčem, který by nás měl posílit na pozici stopera, zatím se to administrativně nedotáhlo, protože to bylo na poslední chvíli. Doufám, že budeme mít povolení k tréninku, aby s námi mohl v pondělí odcestovat na soustředění. Věřím, že se možná ještě něco uděje,“ pravil Dostálek s tím, že vedle středního obránce Brno shání také středního záložníka.

Zbrojovka získala posilu z mistrovské Plzně, na hostování přišel záložník Falta

Uzavřená ještě není ani otázka stopera Jana Štěrby, který v Brně hostoval v minulém ročníku z Olomouce a rád by se na jih Moravy vrátil. „S Honzou jsme mluvili už během dovolené a také v době přípravy, jak se vyvíjí jeho situace. Vnímám, jak si přes noviny řekl, že by u nás rád hrál. Tam je to samozřejmě otázka, jak se k tomu postaví Sigma a naše vedení,“ doplnil brněnský trenér.

Zbrojovka Brno – Slovan Bratislava 2:2 (1:1)

Branky: 37. Hladík (pen.), 57. Musa Alli - 34. Ramirez, 82. Zmrhal. Diváci: 1200.

Zbrojovka Brno: Berkovec - Endl (46. Hlavica), Šural, Divíšek (46. Falta) - Matejov, Texl (46. Ševčík), Blecha (46. Jambor), Granečný - Přichystal (46. Fousek), Hladík (46. Řezníček), Musa Alli (61. Nečas).

Slovan Bratislava – 1. poločas: Chovan – Hrnčár, Kašia, Voet, De Marco – Agbo, Kucka – Weiss – Barseghjan, Ramirez, Green. 2. poločas: Hrdina – Voet (63. Pauschek), Abena, Križan – Medveděv, Mustafič, Kankava, Zmrhal – Weiss (69. Holman) – Čavrič, Šaponjič