Domácí měli sice víc zajímavějších příležitostí, ale prohra po takové brance brněnské fotbalisty oprávněně mrzí. Záchranářský duel třináctého kola FORTUNA:LIGY v Teplicích totiž rozhodla standardní situace, která přitom ani tak nebezpečně nevypadala.

Tepličtí vyhráli v duelu 13. kola nad Brnem 1:0. | Foto: Deník / František Bílek

V 79. minutě vypálil po rohovém kopu Tomáš Vondrášek, míč se dostal k osamocenému Tomáši Kučerovi, který si zády k brance počínal mazácky – patičkou si připsal první zásah v sezoně. „Byla to shoda okolností a taky instinkt. Že bych byl nějaký mistr patička, to rozhodně ne. Jsem ale rád, že to takhle vyšlo,“ těšilo záložníka Kučeru, který při rozsáhlé teplické marodce zaskakuje jako stoper.