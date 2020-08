Vylepšil si tak dojem po předchozí prohře 2:3 s Líšní. „Výsledek je o něco lepší než předvedená hra. V předcházejícím utkání nám scházela poctivost, zodpovědnost a bojovnost, v tomto směru jsme se zlepšili,“ uvedl na klubovém webu brněnský trenér Miloslav Machálek.

Přestože se bilance přípravných duelů přiklonila na vítěznou stranu, našel kouč na hře nedostatky. „Na můj vkus jsme měli dost nevynucených ztrát a kdyby soupeř situace kvalitněji dohrával, mohl zápas rozhodnout dřív,“ podotkl Machálek.

Jeho mužstvo prohrávalo od devatenácté minuty po trefě zlínského kapitána Tomáše Poznara, ale ve druhém poločase se mu povedl obrat. Po hodině srovnal Adrián Čermák a dvě minuty před koncem rozhodl povedenou ranou Marek Vintr. „I když nás Brno po přestávce přehrávalo, dokázali jsme se z tlaku vymanit. Je obrovská škoda, že jsme žádnou číselnou převahu nezakončili. Toto je potřeba potrénovat,“ poznamenal zlínský stratég Bohumil Páník.

Poprvé v letní přípravě naskočil za Zbrojovku slovenský obránce Juraj Kotula, který doléčil mononukleózu. Nastoupil v 66. minutě a připravil vítěznou trefu pro Vintra. „Absolvoval s námi jeden trénink, na víc než dvacet minut to nebylo. Potěšil nás finální asistencí a předvedl, že nám může pomoci,“ ocenil Machálek.

Od pondělí začíná Zbrojovce příprava na prvoligový návrat, který ozdobí duel se Spartou. „K dispozici už snad definitivně bude i Ondřej Pachlopník,“ pronesl kouč.

Sparta se na stadionu v Srbské ulici představí v sobotu od půl osmé večer. „Každý se na ligu těší, i když nikdo z nás nemá nic jistého. Nikdo nevidí do hlavy trenérovi. Doufám, že o sestavě rozhodne dobře, aby to prospělo Zbrojovce,“ řekl brněnský záložník Adam Fousek. Jisté je, že v ní nebude útočník Martin Zikl, který zamířil na hostování do druholigového Prostějova.

Naopak forvard Antonín Růsek i přes vábení ostravského Baníku zůstává v Brně. „Naše sportovní ambice se s Tondovým odchodem neslučovaly. Jsme rádi, že se nám jej povedlo udržet, je to pro nás navzdory svému mládí jeden z klíčových hráčů,“ objasnil sportovní manažer klubu Tomáš Požár.

Růsek tak rozšíří prvoligové brněnské starty, zatím jich má třináct a dal jeden gól. „Jsem ve Zbrojovce spokojený, podařilo se nám postoupit, což byl náš cíl. Nemyslím na nic jiného, než je start první ligy. Po dvou letech se moc těším. Věřím, že začátek zvládneme a Zbrojovce pomůžu,“ líčil Růsek.