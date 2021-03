Jenže Berkovec zvládl jen dva zápasy, vychytal výhru 2:0 v Opavě a pak byl u porážky 1:2 na hřišti Bohemians 1905. „Vybral jsem si daň, když jsem po konci v Litvě dva a půl měsíce netrénoval. Už v poločase s Opavou mě začal tahat sval na noze, nějak jsem to ještě odkopal, ale další týden jsem moc netrénoval a zápas na Bohemce byla tragédie. Na těžkém terénu jsem nemohl ani vykopávat, opřít se do balonu,“ popsal peripetie Berkovec.

Po měsíci dal natržený sval do pořádku, tento týden už trénoval naplno s brněnským mužstvem. „Předtím jsem si to vyžral, teď už jsem stoprocentně fit, běhal jsems kondičákem a celý týden normálně trénoval. Všechno v pohodě drží,“ ujistil dvaatřicetiletý gólman.

Při jeho absenci se tak otevřel prostor Jiřímu Floderovi nebo Martinu Šustrovi, aby využili příležitost. Volba padla na prvního z nich, který před měsícem vychytal domácí bezbrankovou remízu se Zlínem. „S příchodem Berkyho se konkurence v našem brankářském týmu zvedla, ale ve fotbale nevíte, co se stane. Někdo se může zranit, nepustí ho do zápasu pozitivní test na covid. Trénoval jsem pořád stejně a soustředil se na sebe. Když se naskytne šance, záleží na mně, jak ji uchopím,“ řekl Floder.

Grafika před utkáním Zbrojovka Brno vs. Jablonec.Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Proti Zlínu obstál, jenže pak ho vyřadil jiný protivník. Musel do karantény kvůli onemocnění Covid-19. „To byl trochu pech. Měl jsem smůlu, ale všechno se děje z nějakého důvodu. Průběh jsem měl naštěstí hodně mírný, deset dní jsem přečkal a strašně jsem se těšil do kabiny na trénink,“ pronesl čtyřiadvacetiletý Floder.

Mezi tyče tak šel třicetiletý Šustr, který začal v brance už jarní část soutěže. Na konci února dostal jediný gól od Olomouce i Plzně, ale Zbrojovka oba duely prohrála 0:1. „Mrzelo mě, že nemůžu být přítomný na zápasech, ale pak jsem se v tom nepitval. Díval jsem se do budoucna, až budu zpátky na hřišti a dál na sobě pracovat,“ uvedl Floder.

Naskočil opět v minulém kole FORTUNA:LIGY, kdy Brno remizovalo v Karviné 1:1. „Za tři body by to bylo veselejší, ale jsem rád, že jsme utnuli sérii porážek a mohl jsem být u toho. Doufám, že navážeme dobrým výsledkem proti Jablonci,“ zmínil nadcházejícího soupeře Floder.

Zbrojovka na podzim zvítězila v Jablonci 1:0. K odvětě nastoupí mužstva v neděli od čtyř hodin odpoledne v Brně. Kdo se postaví mezi tyče? „Většinou se to dozvíme den předem, nebo až v den zápasu,“ vzkázal v pátek večer nejmladší z brankářů.

Berkovec si uvědomuje, že oba kolegové v jeho nepřítomnosti obstáli. „Šusťa i Flodris odchytali dobré zápasy, žádné chyby neudělali. Záleží na trenérovi, koho tam dá, zda podrží Flodrise, který chytal dobře v Karviné. Jsem připravený do zápasu a tím to pro mě končí,“ pravil.

O jedničce proti Jablonci tak patrně rozhodne názor trenéra brankářů Martina Doležala. „Pro tým není dobré, když se gólmani točí, ale důležitější jsou pro nás body než pozice jedničky, dvojky, trojky,“ dodal Berkovec.

Zkušeností má nejvíc, v první české lize odchytal 126 duelů, Šustr dvacet a Floder deset. „Berky je starší, byl v zahraničí. Je to konkurent, ale snažím se od něj odkoukávat, co a jak dělá, jak se připravuje na tréninku. Je to pro mě škola, můžu se přiučit něco nového,“ uznal Floder.

Trenéra Zbrojovky Richarda Dostálka těší, že se mu marodka před vrcholem sezony vyprazdňuje. „Do reprezentační přestávky nás čekají dva těžké zápasy a všichni si uvědomujeme, že to může být rozhodující a klíčové období,“ oznámil na klubovém webu Dostálek.