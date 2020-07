Stopera a krajního záložníka už mají. Fotbalisté Zbrojovky ve čtvrtek zahájili přípravu na prvoligovou sezonu a na úvodním tréninku se hlásili obránce Jan Hlavica a křídelník Jan Koudelka. „Schází pouze administrativní formalita,“ potvrdil příchody sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Brno 30.7.2020 - fotbalová Zbrojovka Brno zahájila přípravu na novou sezonu | Foto: Deník / Attila Racek

Za oba dva poslal brněnský klub na jejich předchozí adresy hráčské kompenzace. Za Hlavicu zamířil do Líšně na přestup záložník David Krška, do Prostějova jako revanš za Koudelku putují David Jurásek a Martin Sedlák. „Dohodli jsme se s Prostějovem. Ještě to doladíme, ale hráči už tam trénují,“ uvedl Požár na adresu mladíků, kteří na Hané mají hostovat.