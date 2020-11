Zatím nejtěžší prověrka po návratu do nejvyšší české soutěže stojí před brněnskými fotbalisty. V neděli od půl sedmé večer se v pražském Edenu postaví Slavii. Trojnásobnému mistrovi ze čtyř posledních ročníků a vedoucímu mužstvu FORTUNA:LIGY. „Na Slavii máme jedinou možnost, jak uspět. Všichni musejí předvést úplně top výkon, jak vypadne jeden hráč, už máme problém. Bude to hrozně těžké a taky potřebujeme štěstí,“ uvažoval brněnský obránce Jan Moravec.

22.11.2020 - domácí FC Zbrojovka Brno v červeném proti 1. FK Příbram | Foto: Deník/Attila Racek

Pokud se někomu nerozklepou kolena před takovým soupeřem, pak je to právě třiatřicetiletý matador, s 235 utkáními v první lize nejzkušenější borec v kádru Zbrojovky. „ I když jsem toho odehrál hodně, před každým utkáním jsem nervózní. Proti Slavii nesmí obrana dostat brzy gól, to je základ. Ze začátku přijde tlak, bude hodně důležité, abychom přežili úvodních patnáct minut. Pak hlavně nesmíme zalézt. Když budeme celou dobu bránit, neubráníme se. Doufám, že si taky vytvoříme šance a budeme pro Slavii nebezpeční,“ podotkl zadák, který do Brna přišel v létě z Karviné.