Přestože se starosti fotbalistů Zbrojovky zvětšují, záložník Jiří Texl nestresuje. Boj o záchranu už několikrát zažil, současné dvanácté místo brněnského mužstva ve FORTUNA:LIZE nebere nijak tragicky. „Hrál jsem třikrát o sestup, takže jsem v klidu. Teď jsou dva týdny bez zápasu, takže nebude moc příjemné trénovat. Mohli jsme posledními třemi utkáními utéct od spodku, bohužel jsme si to zkomplikovali,“ řekl třicetiletý fotbalista.

Jiří Texl. | Foto: Petr Nečas

Zbrojovka po třech remízách 1:1 prohrála nedělní domácí prvoligový duel s Jabloncem 1:2. A rázem se propadla tabulkou. „Nedaří se nám udržet čisté konto. Jablonec má ještě dohrávku, je to další soupeř, který nám utíká. Máme hodně zápasů a když budeme v poslední skupině, se všemi ještě hrajeme. Nesmíme se z toho složit,“ nabádal rodák z Vladislavi na Třebíčsku.

Brňané sice po čtyřiadvaceti kolech ztrácejí jen čtyři body na sedmý Hradec Králové, ovšem pouze pět bodů je dělí od Pardubic, které okupují čtrnáctou barážovou pozici. „Kolem nás je to naštosované, za poslední tři kola jsme mohli vyplout třeba do první šestky, ale výsledky na to nemáme, i když hra není špatná. Musíme být skromní a myslet hlavně na záchranu,“ uznal Texl.

Bývalý hráč Olomouce nebo Opavy poukazuje také na to, že Zbrojovka prožívá nováčkovskou sezonu. „Bylo by krásné hrát ve střední skupině nebo sahat na šesté místo, ale postoupili jsme a sezona je vždycky těžká. Potřebujeme se stabilizovat jako tým, vždy přijde hodně nových hráčů a když kádr doplníme o další, věřím, že příští ročník můžeme hrát o daleko lepší umístění. Teď si musíme hlavně hlídat záda,“ podotkl.

GÓL NEJMENŠÍHO

V utkání s Jabloncem dostal Zbrojovku v závěru prvního poločasu do vedení nigerijský rychlík Wale Musa Alli. Nejmenší hráč na trávníku se prosadil hlavou. „Myslím, že ani nevěděl, jak to dal, říkal, že nějak tváří. Na tréninku ho moc hlavičkovat nevidím, ani se do toho nepouští. Podle mě to byla šťastná shoda náhod, že tam zrovna byl a trefilo ho to,“ zmínil Texl, který v tomto ročníku nevynechal ani jedno ze čtyřiadvaceti prvoligových střetnutí.

Dvě velké příležitosti měl proti Jablonci nejlepší kanonýr soutěže Jakub Řezníček, jenže trefil tyč a pak ho vychytal gólman Jan Hanuš. „Řezňa to má těžké, je převážně na něm, aby dával góly, ale všichni na něj pracujeme a ledacos se mu odpouští do defenzivy. Stovku má na dosah, snad si vybral jeden zápas, kdy nedal gól a příště na Spartě aspoň tři dá, jinak nevím,“ usmál se Texl v narážce na utkání na Letné, kde se Jihomoravané představí po reprezentační přestávce v neděli 2. dubna.

Brno však potřebuje příspěvek dalších střelců, aby se přidali ke kapitánovi Řezníčkovi. „Krajní záložníci ani my ve středu nedáme branku. Ani ze standardky, dali jsme za celou soutěž snad jednu, to je prostě těžké,“ hlesl brněnský záložník.