Fakta - branky: 42. Rada z pen., 88. Vašulín – 29. Řezníček. Rozhodčí: Petřík – Kubr, Pečenka – Kvítek. ŽK: Kodeš, Leibl (oba HK). Diváci: 801. Poločas: 1:1. FC Hradec Králové: Bajza – Ja. Klíma, Čihák, Leibl (46. O. Ševčík) – Gabriel, J. Kučera, Kodeš, Harazim – Rada – F. Kubala (87. Koubek), Vašulín (90+5. P. Dvořák). Zbrojovka Brno: Berkovec – Šural, Endl, Štěrba (46. Hlavica) – Matejov (90. Hladík), F. Souček, Texl, Granečný (90. Alli) – Falta (76. Fousek), M. Ševčík (63. Pachlopník) – Řezníček.

V brance Hradce poprvé v letošním ligovém ročníku nastoupil Pavol Bajza, který zastoupil zraněného Michala Reichla. Hned v sedmé minutě ho prověřil Řezníček, jenž pálil z pravé strany bez přípravy. Domácí měli poté více ze hry. V 15. minutě se po dobré přihrávce od Kučery za obranou zjevil Vašulín, ale přízemní střelou Berkovce neprostřelil.

Paradoxně to však byla Zbrojovka, která udeřila. Falta narýsoval přesný pas na Ševčíka za obranu, ten míč potáhl a zpětnou přihrávkou našel ve vápně volného Řezníčka, který se nemýlil.

Domácí mohli srovnat hned vzápětí. Kubala si ve vápně dobře zpracoval míč a vypálil, Berkovec však přispěchal s výborným zákrokem nohou.

Ve 36. minutě chyboval Berkovec, který nezkrotil vysoký centr. Kučera rázem pálil do prázdné branky, jenže do střely mu skočil Souček a ránu zblokoval. Východočeši se dál tlačili za vyrovnáním, ve 40. minutě byl faulován na hranici vápna Rada. Rozhodčí Petřík nejprve nařídil trestný kop. Podle opakovaných záběrů však k celé situaci došlo ve vápně, na což upozornil VAR a Hradec měl výhodu pokutového kopu. K němu se postavil sám faulovaný Rada a i s velkou dávkou štěstí Berkovce, který si na míč sáhl, překonal.

Druhý poločas začal mnohem klidněji než skončil ten první. První šance přišla v 56. minutě, kdy dostal Řezníček míč za obranu, ve vápně ho zasekl a prověřil dobře zasahujícího Bajzu. Vzrušení bylo zbytečné, protože šanci předcházelo ofsajdové postavení.

V 64. minutě mohl vedení na hradeckou stranu překlopit Kubala, ale v ideální chvíli se mu balón zamotal mezi nohama. V 70. minutě se na rohu vápna dobře uvolnil Čihák, jeho obstřel skončil však vysoko nad. O minutu později měl na noze druhý hradecký gól Kubala, jenž postupoval po přihrávce od Rady sám na Berkovce. Gólman Zbrojovky však v pádu skvěle zasáhl rukou. Další souboj Kubala versus Berkovec přišel v 78. minutě. Hradecký útočník lehce přizvedl ostrý centr od Harazíma, ale hostující brankář si zase poradil. Uběhly další dvě minuty a Kubala byl v další tutovce. Tentokrát však po sklepnutí od Gabriela těsně přestřelil. Rozhodnutí si tak Votroci schovali až do 88. minuty. Kučera předskočil obránce a prodloužil do vápna na Vašulína, který zakončil krásně o břevno přes vybíhajícího Berkovce.

Hradec si připsal druhou domácí výhru v řadě a s dvaceti body je na čtvrtém místě prvoligové tabulky.

Petr Kodeš (záložník Hradce Králové): "Chtěl bych kluky hrozně pochválit. Bylo na nás vidět, že si za výhrou jdeme. Hráli jsme dobře od první do poslední minuty. V první půli jsme dominovali, sice jsme dostali laciný gól, ale to se stává. V tlaku jsme pokračovali a přišla penalta a vyrovnání. I v druhém poločase jsme byli lepší a nakonec jsme dokázali utkání převrátit na naši stranu. Tým ukázal velkou sílu.“

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Je to pro nás velmi cenné vítězství, hodně jsme toužili vyhrát obě po sobě jdoucí domácí utkání. Byl to pro nás motiv, šest bodů ze dvou zápasů není nikdy snadné udělat. Cením si i předvedené hry, byla tam aktivita, nasazení a zlepšený výkon hrotových útočníků. Inkasovaný gól byla komplikace, důležité bylo, že se nám podařilo z tlaku ještě do poločasu vyrovnat. V kabině jsme si řekli, že takhle musíme pokračovat klidně i do úplného konce. Síly nám docházely, ale z nátlakového fotbalu jsme neustoupili a přineslo to ovoce. Brno se nás pokusilo překvapit rozestavením na tři stopery, ve kterém ještě nikdy nehrálo. Ale věřím tomu, že ať už soupeř hraje jakoukoliv šablonu, tak na to dokážeme reagovat."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Chtěli jsme hrát postupný útok a tomu jsme vzhledem k soupeři uzpůsobili i rozestavení, když jsme nastoupili v systému se třemi stopery. V některých fázích utkání se nám to dařilo, ale nebyl jsem spokojený, jak jsme se chovali ve finální fázi. Nakonec jsme šli do vedení a poločas jsme měli dohrát, ale několikrát jsme propadli a chybovali před vlastním pokutovým územím. To vedlo k rohovým kopům, standardním situacím a nakonec i penaltě, do poločasu jsme se spíš trápili. Nabádali jsme hráče k aktivitě, ochotě pracovat. Ve druhé půli jsme v úvodu přestáli tlak, v závěru jsme ale dostali další hloupý gól. Jednoduchý nákop z vlastní poloviny hřiště skončí tím, že Vašulín zakončuje sám před Berkovcem. Takový alibismus ze strany obránců se mi samozřejmě nelíbí."