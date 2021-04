Jenže osminásobný český reprezentant je na marodce, po operaci kolene teprve posiluje… „Koleno nakonec bylo horší, než jsme čekali, ale jsem optimista a doufám, že do konce sezony ještě týmu pomůžu. Pracuju na tom, abych stihl poslední zápasy, když půjde do tuhého,“ řekl Deníku Rovnost třicetiletý Vaněk.

Bez něj brněnskému mužstvu schází nejvýraznější osobnost pro tvorbu útočných akcí. Byť v této sezoně Vaněk nehraje v oslnivé formě, pořád má nesrovnatelně víc zkušeností než jiní tvořiví hráči.

Ovšem Zbrojovka při jeho absenci nemusí propadat panice, stále lepšími výkony na sebe upozorňuje teprve jedenadvacetiletý talent Ondřej Pachlopník. „Nikdy to není o jednom hráči. Ondra Pachlopník má dobrou formu a proti Slavii ukázal, že na to má. Je šikovný fotbalista,“ chválil jej slovenský záložník Adrián Čermák.

Proti mistrovské Slavii Pachlopník naznačil své možnosti, když neohroženě kličkoval mezi hostujícími hráči a znamenal největší nebezpečí pro hosty. „Podle mě byl Pachlopník nejlepší hráč utkání. Dobře se na něj dívá, silný je hlavně v driblinku, v jaké rychlosti umí pracovat s míčem. Jenže mu chybí čísla, málo střílí. Potkávám ho denně na Zbrojovce a bavím se s ním o tom. Chybí mu zakončení, proti Slavii to vždycky dovedl až k šestnáctce a hledal finálku, místo aby střílel. Když to zlepší, bude ještě zajímavější,“ upozornil v televizním přenosu bývalý prvoligový útočník Petr Švancara.

V prvním poločase Pachlopník vypíchl balon a udělal kličku gólmanovi, ale z úhlu pak raději volil přihrávku Janu Hladíkovi, který trefil obránce. „Hodně lidí mi říkalo, že jsem mohl vystřelit sám, ale neviděl jsem to tak. Jeden z protihráčů se vrátil k tyčce, já byl skoro na brankové čáře, nejspíš bych trefil jeho. Viděl jsem Tondu Růska a Hláďu běžet před prázdnou bránu, takže jsem se rozhodl raději nahrát," popsal Pachlopník pro klubový web.

I tak ovšem v premiérové sezoně v nejvyšší soutěži dokládá, jaký talent v něm třímá. „Má nejlepší vedení a pokrytí balonu, takový driblink jsem u mladých hráčů ještě neviděl, v tom je jednička. Všichni vědí, že má obrovský potenciál, ale potřebuje si poskládat v hlavě, že musí stále pracovat. Občas je líný,“ upozornil Vaněk.

Snad jako každý talentovaný a mladý sportovec má i Pachlopník vlastnosti, které jeho výkon negativně ovlivňují. V tu chvíli nastupují trenéři, aby ho usměrnili. „Čekají ho ještě lepší zápasy než proti Slavii. Ondru Pachlopníka potřebujeme držet v určitém napětí, což se týden před utkáním podařilo. Doufám, že jeho výkony půjdou nahoru a jednoho dne vyroste ve velkého fotbalistu,“ pronesl brněnský kouč Richard Dostálek po bezbrankové remíze se Slavií.

Zbrojovka většinu duelu hrála proti deseti, takže se projevila Pachlopníkova kreativita. Měl na hřišti víc volnosti. „Poslední zápasy měl dobré, ale proti Slavii nemáte co ztratit, nikdo nic nečeká a hraje se jinak. Potřebuje výkony potvrzovat v dalších zápasech, které mužstvo musí zlomit a vyhrát,“ upozornil Vaněk.

Ve vrcholícím boji o záchranu také enormně roste tlak. Pachlopník si ho vzhledem k jeho zdravé drzosti na hřišti nepřipouští, jenže pořád je to jeden z nejmladších hráčů týmu. „Hra musí ležet na víc hráčích, nelze to házet na jedenadvacetiletého kluka, to je špatně. Ondra ukazuje kvalitu a když bude takhle pokračovat, bude to dobré, ale přidat se musejí další,“ podotkl Vaněk.

Pachlopníka také často limitují zranění, na jejichž prevenci se také klub musí zaměřit. „Je trochu náchylný na bebínka, ovšem proti Slavii toho dost schytal a neřekl si o střídání. Jsem rád, že je nachystaný na utkání v Budějovicích,“ sdělil Švancara.

Duel 26. kola nejvyšší soutěže odehrají Brňané v Českých Budějovicích v neděli od dvou hodin odpoledne.