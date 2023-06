Zůstane, nebo odejde? Patrně klíčová letní otázka příznivců fotbalové Zbrojovky ohledně budoucnosti Jakuba Řezníčka v Brně pro ně zřejmě bude mít uspokojivě vyústění. Druhý nejlepší kanonýr uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY v pondělí zahájil přípravu v Brně a zatím počítá se startem sezony ve Zbrojovce, kterou čeká po roční anabázi v nejvyšší soutěži opět pouze druhá liga. „Myslím si, že tu začnu sezonu. Mám tu smlouvu, jsem hráč Zbrojovky, takže to tak asi bude," prohlásil pětatřicetiletý kanonýr.

Jakub Řezníček zahájil se Zbrojovkou v pondělí přípravu na novou sezonu. | Foto: ČTK

Řešíte nabídky z první ligy?

Bylo jich docela dost, volalo mi asi pět nebo šest týmů. Mně to asi nedává význam, to by muselo přijít něco ze zahraničí, že bych se mohl třeba zabezpečit. Nabídky z Česka asi neuspějí.

Neotevírá se třeba možnost někde v lize hostovat na pár zápasů, abyste vstřelil dva góly, zkompletoval stovku branek a dostal se do Klubu ligových kanonýrů?

(smích) To bych zase chyběl tady. Myslím si, že to je takové složité. Nezbývá nic jiného než postoupit se Zbrojovkou a zkusit to za rok.

Odpočinul jste si po tom nešťastném konci?

Ano. Byl jsem v Římě a potom jsme letěli na týden do Emirátů. Odpočinul jsem si hlavně psychicky. Už to všechno odešlo, život jde dál, musí se pracovat a pokusit se dostat zpátky do ligy.

Změny ve Zbrojovce: odchází Ševčík, do klubu míří posila z Nigérie. Co Řezníček?

Novým trenérem Zbrojovky je Luděk Klusáček. Znáte se s ním?

Ne, nemám s ním žádnou zkušenost. Nejlíp z realizačního týmu znám Tomáše Polácha. Ani s panem Muchou (nový asistent trenéra Josef Mucha - pozn. red.) nemám žádnou zkušenost.

Jak to bude těžké v ofenzivě bez Michala Ševčíka, který přestoupil do Sparty?

Teď ke konci taky scházel. Přišli noví kluci, bude tu nový tým a všechno se poskládá znova. Třeba se ukáže nový Ševčík. Musíme se hlavně sehrát, máme na to nějaký měsíc.

Přivítal byste k sobě konečně i nějakého útočníka?

Nevím. (úsměv) Jsem tu už dva roky sám útočník, tak kdyžtak budu tak i třetí rok. Je to na vedení, jak se rozhodne.

Zvučná posila do útoku! Do Brna míří americký medailista z MS Moses, řádil v KHL

Vy ale pořád můžete Zbrojovce vystřílet postup i sám…

Chci hrát, cítím se dobře a uvidíme, jak vše zafunguje na hřišti. Potvrdil jsem si, že když se dostanu do šancí, tak je dokážu proměnit. Doufám, že se k těm příležitostem znovu dostanu. Rád bych to Brnu vystřílel.

Cítíte nějakou zášť k bývalému trenérovi Zbrojovky Martinu Haškovi i vzhledem k tomu, co se psalo na Instagramu (Řezníčkova manželka napsala jízlivý vzkaz ke konci Martina Haška a sestupu týmu z první ligy)?

Neee. Určitě necítím žádnou zášť vůči nikomu. Tak to bylo, tak to vyplynulo a vypadli jsme. Nedá se nic dělat, musíme zabrat a vrátit se do ligy.

Asi si to pod Haškem ale úplně nesedlo…

(dlouze přemýšlí a usměje se) Bylo to takové komplikovanější, ale prostě to tak bylo a nedá se s tím teď už nic dělat.