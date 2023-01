„Mám velkou radost, že jsme se domluvili takhle rychle a mám o budoucnosti jasno. V Brně jsem spokojený, takže to byla od začátku moje priorita. Jedná se o smlouvu na dva roky, i v tom je to lepší, že nemusím za rok znovu něco řešit. Jsem rád, že se do toho Václav Bartoněk (majitel klubu - pozn.red.) takhle pustil a našli jsme společnou řeč,“ uvedl pro klubový web čtyřiatřicetiletý kanonýr.