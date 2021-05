V Brně odstartoval profesionální kariéru a teď jí toužil pomoct k záchraně. „Když jsme se v neděli dozvěděli, že definitivně padáme, hodně mě to štvalo, což stále přetrvává. Mrzí mě, že jsme do posledního kola nemohli bojovat o záchranu, ale ani v Liberci jsme zápas nezvládli za tři body a Teplice pak rozhodly za nás,“ připomněl Pernica události z víkendu.

Brňané v pátek jen remizovali v Liberci 1:1, nedělní výhra Teplic 2:0 nad Českými Budějovicemi tak Zbrojovku definitivně odsoudila k sestupu. „Každý zápas jsem věřil, že to zvládneme, ale možností bylo tolik, že jsme si to podělali sami,“ přiznal brněnský obránce.

Sestup zažil podruhé v kariéře, byl u brněnského pádu před deseti lety, ovšem tehdy jako začínající mladík naskočil jen do osmi duelů. „Padali jsme za trenéra Rendy Wagnera, ale s tím jsem se jen svezl, přišel jsem do nejhoršího na posledních pár kol. Zažil jsem hořké loučení s kariérou Richarda Dostálka proti Jablonci,“ zmínil současného kouče Zbrojovky. „Ovšem ty sestupy moc srovnat nejde,“ dodal.

Na otázku o hlavní příčině neúspěchu odpovídá jako ostatní, že za to mohly hlavně domácí duely, z nichž Zbrojovka získala jen osm bodů. Ovšem kádr podle něj na první ligu měl. „Nepřísluší mi hodnotit kvalitu hráčů, ale vždycky jsem věřil ve své spoluhráče a v záchranu, jinak jsem do Brna nechodil. Mohl jsem si v prosinci přečíst, že má Zbrojovka devět bodů a nemám tady co dělat, ale věřil jsem, že namočených týmů je víc a můžeme se o to porvat. Nemyslím si, že by na to kádr neměl, vždycky záleží, co ze sebe hráč vymáčkne v daném zápase,“ dodal.

Do Zbrojovky se vrátil ze dvou důvodů: získat herní praxi, protože v Plzni vysedával na lavičce, a pomoct Zbrojovce k záchraně. Splnil polovinu. „Vždycky říkám, že nelituji ničeho, pro co jsem se rozhodl, takže ani tohoto. Odehrál jsem dost zápasů, což mi pomohlo, ale to je jen padesát procent. Cítím velké zklamání, že jsme nezvládli, pro co jsem hlavně přišel. Sestup si taky vyčítám,“ přiznal třicetiletý zadák.

VÝKONY ŠLY NAHORU

Zatímco v Plzni naskočil na podzim jen do čtyř utkání, na jaře vynechal v brněnském dresu jediný duel proti Viktorii. V sedmnácti zápasech nechyběl ani minutu. „Když má člověk herní praxi, cítí se dobře fyzicky a vše se na to nabaluje. Ze začátku jsem vnímal, že mé výkony nejsou dobré, nebyl jsem se sebou spokojený. Ve druhém jarním kole jsme doma prohráli s Libercem 0:3 a góly jdou i za mnou. Postupně se podle mě moje výkony zlepšily,“ přemítal boskovický rodák.

K defenzivní práci přidal nadstavbu v podobě čtyř branek, je nejlepším jarním střelcem mužstva. „Polovinu jsem dal hlavou po standardní situaci, dva góly vstřelil z penalt. Sice se říká, že se dá jen špatně kopnout, ale je to psychická zátěž,“ přiznal Pernica. „Čtyři góly jsem ještě za celý rok nedal, což je pro mě osobně dobrá vizitka, ale sestupu to nezabránilo,“ posteskl si.

Na hřišti Slovácka kopal první penaltu v nejvyšší soutěži a snížil na 1:2, přesto Zbrojovka prohrála 2:4. „Půlrok v Brně jsem je trénoval a věřil si na ně. Netvrdím, že bych se ke kopání hrnul, když však nehrál Tonda Růsek, padla volba na mě. Jako jeden z nejzkušenějších bych to měl brát na sebe,“ uznal stoper.

Zbrojovka uzavře účinkování v nejvyšší soutěži dvěma duely, v neděli od pěti hodin odpoledne přivítá Opavu, poslední květnovou sobotu nastoupí na hřišti pražské Sparty. Coby fotbalista na hostování může zkušený zadák zůstat na lavičce. „Počítám i s horší variantou, že nebudu dvě kola kola hrát, aby Zbrojovka nasadila svoje kmenové hráče,“ uvedl.

V Plzni má smlouvu ještě na dva roky a udržuje častý kontakt s vlastníkem klubu Adolfem Šádkem. „Zrovna v pondělí mi taky volal Horvi (asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth – pozn. red.) a ptal se, jak to se mnou vypadá, zda mám chuť v Plzni být. Beru jako jasnou věc, že půjdu minimálně do přípravy a pak se uvidí, co bude dál,“ řekl Pernica.