Jan Moravec si po příchodu z Karviné předplatil místo levého obránce, prostějovská posila Jan Koudelka může naskočit na obou krajích záložní formace nebo pod hrotem. „Čtyři zápasy mě tam trenér dával, takže uvidíme. Konkurence je samozřejmě v každém týmu a jak se rozhodne trenér, tak to prostě bude,“ řekl Deníku Rovnost třiatřicetiletý Moravec.

Pět přípravných duelů kouči Miloslavu Machálkovi ukázalo, kdo si zaslouží základní sestavu. Už v sobotu od půl osmé večer jeho svěřenci na stadionu v Srbské ulici přivítají letenského rivala. „Nějaké otazníky tam neustále máme, i když většinu postů asi mám v hlavě. Ještě zbývá pět dní a může se stát všelicos. Je zbytečné mluvit o tom, že máme něco vysněného, když to pak třeba nebude realizovatelné. Nevíme, jak to dopadne,“ uvedl brněnský trenér.

Své možnosti naznačila Zbrojovka v poslední přípravě na hřišti prvoligového Zlína, kde zvítězila 2:1. „Pro nás nešlo o generálku. Některým hráčům jsem dal odpočinek, někteří si po výkonu s Líšni nezasloužili hrát v základu, proto jsme sestavu takhle složili. Pro nás to bylo motivační utkání, každý měl právo a možnost nás přesvědčit, že chce být v základní sestavě,“ popsal Machálek.

Boj o základ

Sestava Zbrojovky při výhře 2:1 ve Zlíně:

Floder (46. Šustr) – Štepanovský (76. Šumbera), Černín (46. Dreksa), Šural, Moravec – Hladík (66. Kotula), Sedlák, Vaněk (46. Čermák), Šumbera (46. Fousek) – Koudelka (46. Vintr) – Přichystal (46. Růsek)

Jak může vypadat sestava Zbrojovky proti Spartě:

Šustr – Štepanovský, Dreksa, Šural, Moravec – Koudelka, Sedlák, Vaněk, Fousek – Přichystal, Růsek

Proti zvyklostem v závěrečném střetnutí přípravy tak jedenáctku v poločase hned na šesti místech proměnil. Takže to neznamená, že střídající fotbalisté zůstanou na lavičce i proti Spartě. Vždyť až do druhé půle nastoupil lídr defenzivy a kapitán Pavel Dreksa.

Ovšem trenér se ujistil, s kým může počítat. „S Líšní jsme hráli něco, co chtěl soupeř, zatímco my požadovali něco jiného. Hráči si dělali, co chtěli, tudíž jsme přistoupili k určitým opatřením. Přesto se nám u několika fotbalistů ve Zlíně objevila stejná řešení, která nechceme. Buď si nechají poradit, nebo nebudou hrát,“ upozornil Machálek.

Po prohře 2:3 s Líšní však jeho svěřenci proti prvoligovému protivníku ve Zlíně předvedli svědomitější výkon. „Pracovitost, zodpovědnost i bojovnost se zlepšila. Na můj vkus jsme však měli velké množství nevynucených ztrát, ze kterých nás soupeř mohl hodně vytrestat,“ sdělil kouč.

Jasné je, že proti Spartě nenastoupí dlouhodobí marodi Hlavica s Lukášem Kryštůfkem. Připravený nejspíš nebude ani mladík Lukáš Endl, jemuž lékaři odhalili streptokokovou infekci a včera absolvoval další testy. Zranění v duelu s Líšní vyřadilo defenzivního záložníka Damiána Bariše. „Bude chybět minimálně čtrnáct dní. Jedná se o svalové zranění, tam je vždycky otazník,“ doplnil Machálek.

Ofenzivní dvojice Antonín Růsek a Jakub Přichystal nejspíš nebude v základní sestavě chybět, také složení defenzivní čtyřky vypadá jednoznačně. Moravec obnoví spolupráci s Dreksou, která fungovala v Karviné. „Hráli jsme spolu hodně zápasů, Dreksič párkrát i pravého obránce a já záložníka. Jsme na sebe zvyklí, ale i s ostatníma klukama jsem se za čtrnáct dní docela sžil. Snad to bude dobré,“ zadoufal rodák z Rohozné na Svitavsku.

Na jihu Moravy se rozkoukal rychle. „Moc klubů jsem nevystřídal, takže pro mě bylo těžší jít do nového. Myslím, že jsem zapadl úplně v pohodě, všichni kluci jsou super a bude to dobré,“ vyhlížel Moravec.