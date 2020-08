Už jste potřeboval změnu po pěti letech v Karviné?

To nemůžu říct. Popravdě jsem byl v Karviné spokojený a už jsem si říkal, že tam můžu třeba dohrát. Strávil jsem tam pět let, líbilo se mi v Karviné, ale rodinu a manželku mám u Vyškova. Chceme si pořídit svoje bydlení a věděli jsme, že v Karviné asi žít nebudeme. Najednou přišla nabídka z Brna, kdy mi volal manažer Požár. Říkal jsem si, že to bylo úplně štěstí a ani jsem už neváhal.

Hledáte si bydlení v okolí Brna?

Bydlíme ve Vyškově na baráku u manželčiny mamky. Naštěstí jsme se nemuseli hned stěhovat, máme možnost tady být, ale hledáme si bydlení. Čekáme miminko, brzy budeme čtyři a asi by se z nás zbláznila. (úsměv) Musíme si najít něco svého.

V loňské sezoně jste odehrál v nejvyšší soutěži pouze třináct utkání, co vás trápilo?

Na podzim jsem se zranil, pak jsem hrál dva zápasy a zase něco přišlo. Měl jsem prostě smůlu, nejprve trhlinu ve vazu v koleni a pak potíž s achilovkou. Udělal jsem celou zimní přípravu, všechno v pohodě, ale soutěž přerušil koronavirus. Potom jsem nastupoval pokaždé od začátku, ale jak se hrálo pořád po sobě, snad šest zápasů za čtrnáct dnů, trochu mě píchlo v lýtku a opět jsem léčil nějakou trhlinu.

Teď jste v pořádku?

Teď je to super, musím zaklepat. Měl jsem už první trénink v Brně a uvidíme dál. Do jedenatřiceti jsem neměl ani jedno zranění, ale věk asi nezastavíte, poslední dva roky byly horší, začalo se to trochu kupit. Nešlo však o nic vážného, že bych půl roku marodil, do tří týdnů jsem byl pokaždé zpátky.

Končila vám smlouva, Karviná s vámi byla spokojená?

Myslím, že se mnou snad spokojená byla. Po roce jsem vždy prodlužoval smlouvu, protože jsme nevěděli, zda spadneme, nebo ne. Když jsme se zachránili, pokaždé jsem prodloužil. I teď jsem měl nabídku pokračovat, ale ozvalo se Brno a jsem rád.

Zbrojovka bude patrně jako Karviná v nadcházející sezoně usilovat o záchranu nejvyšší soutěže. Raději byste už okusil něco jiného?

To ano, ale na prvním tréninku jsem viděl kluky, jakou mají partu, a myslím, že to bude šlapat. Byl to výživný trénink a mám z něho pocit, že třeba nemusíme hrát o záchranu, ale výš. To se samozřejmě uvidí, až začne liga.

S Karvinou jste okusil druhou i první ligu. Čeká Zbrojovku velká změna?

Je to strašný rozdíl, bude to fakt těžké, ale myslím, že kádr je dobrý a zvládneme to. Pokusím se klukům pomoct a snad to bude dobré.

Považujete za dobrou cestu, že brněnský kádr zůstává po postupu pohromadě?

Určitě, je strašně důležité, že kádr zůstane. V Karviné se každý půlrok protočilo moc hráčů, jste na někoho zvyklý a přijde sedm nových, pak znovu šest nových, to je blbé. V Brně je vidět, že mladí kluci zůstanou, vedení Zbrojovky i trenér je tady drží a může to fungovat.

Odehrál jste 230 prvoligových utkání, sedí vám role mentora?

Moc to v povaze nemám, abych pravdu řekl. Nejsem úplně tichý, ale ani nejsem někdo, kdo kluky hecuje. Doufám, že když uvidí, že jsem něco odehrál, budeme se navzájem respektovat a bude to dobré.

Počítá s vámi trenér Miloslav Machálek spíš do ofenzivy?

Jako mladší jsem nastupoval na pozici krajního záložníka, ale pak jsem se postupně posunul do obrany, poslední dvě tři sezony hraju zleva či zprava v obraně. Bavili jsme se s trenérem, že budu spíš tam. Hrál jsem všechno snad kromě stopera a gólmana, takže kdyby bylo potřeba, klidně naskočím někde jinde.

Karviná se udržela, protože prvoligová skupina o záchranu se nedohrála. Stihl jste nějaké volno?

Měli jsme jet s Karvinou do Zlína, byli jsme skoro v autobuse a zavolali nám, že v Opavě je nakažený, tím pádem se zachráníme. V tu chvíli to bylo super, rozpustili nás a měl jsem asi deset dní úplně volno. V úterý jsem hned přijel na trénink do Brna a byl to pro mě docela skok. Ne že bych deset dní seděl na gauči, běhal jsem, hrál nohejbal, ale nebyl jsem na hřišti. Do toho jsem přijel hned na dvoufázový trénink a měl jsem po něm dost. Jsem rád, musím teď hlavně všechno dohnat, protože kluci jsou trochu vepředu, trénují od čtvrtka, ale to doženu.

V Karviné jste se ani nerozloučil?

V neděli jsem podepisoval smlouvu v Brně a domluvil se s trenérem i manažerem, že musím zajet do Karviné pro nějaké věci, protože jsem tam bydlel. Ještě jsem samozřejmě nevystěhoval všechno. Stavil jsem se taky na stadion, kde jsem strávil asi tři hodiny, mluvil s majitelem a rozloučil se. Hrál jsem tam dlouho, za pět let jsem si vytvořil nějaký vztah, takže jsem nemohl odjet, aniž bych se s nimi rozloučil.

Vyptával jste se na Brno bývalých spoluhráčů z Karviné Pavla Dreksy, Pavla Eismanna nebo Petera Štepanovského?

Určitě jsem si něco zjišťoval. Po prvním telefonátu s manažerem Požárem asi před třemi týdny jsem byl samozřejmě strašně rád a hned jsem volal klukům, Dreksičovi, Eisimu, Štepovi a vyptával se, jak to v Brně chodí. Věděl jsem, že to bude všechno dobré a jen mě utvrdili, že vše funguje, v kabině je super parta, takže jsem pak už neváhal.