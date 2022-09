Zklamaný samozřejmě jsem, že se mi nepovedlo probojovat se do užšího kádru. Nicméně po tom, jak kvalitně Zbrojovka nový ročník začala, získala body a hrála dobrý fotbal, tak se dalo pochopit, že jsem nedostával tolik prostoru na hřišti. Respektoval jsem to a rozhodl se odejít na hostování. Ale Zbrojovce dál fandím a přeju si, ať se jí daří.

Když jste viděl, jak se zvyšuje konkurence v záloze Zbrojovky, tušil jste, že bude těžké se dostat do sestavy?

Určitě, když jsme šli do první ligy, tak bylo potřeba kádr trochu doplnit a zkvalitnit. S konkurencí jsem počítal, to pro mě nebylo nic nového. Bral jsem to tak, že buď svou šanci dostanu nebo ne.

Mluvili teď s vámi brněnští trenéři, s jakými plány vás posílají na hostování?

Mluvili jsme spolu a říkali mi, že chtějí, abych víc hrál a vrátil se lepší. V tom momentálním rozpoložení bych moc minut na hřišti nedostal. Proto jsme se rozhodli pro hostování, kde si od toho slibujeme moje větší herní vytížení.

Vracíte se do Vyškova, kde už jste strávil podzimní část loňské sezony. Jste rád, že jdete do známého prostředí?

Jsem velmi rád, že to byl znovu Vyškov, kam jdu hostovat. Je to pro mě známé prostředí, znám tam většinu kabiny, trenéra i tamní prostředí.

Vyškovský trenér Jan Trousil mluvil o tom, že vás chtěl v klubu i na jaře, těší vás, že jdete do týmu, kde je o vás zájem?

Jsem rád, že jsme se domluvili zrovna ve Vyškově, a doufám, že naše vzájemná spolupráce bude ještě lepší než před rokem.

S čím vy osobně do vyškovského hostování jdete?

Jdu tam s tím, abych měl větší herní vytížení. Druhá liga je samozřejmě náročná, ale přicházím do Vyškova taky proto, že mu chci pomoct. Momentálně hraju za něj, takže udělám vše pro to, abychom byli společně úspěšní. Aby se dařilo mně na hřišti i celému týmu.

Hned pár dní po svém příchodu do Vyškova jste naskočil do základní sestavy proti Líšni, jaký to byl zápas?

Shodou okolností jsem utkáním proti Líšni začínal i minulý půlrok na hostování tady ve Vyškově, takže to byla taková nostalgická chvíle. Ale zápas to byl samozřejmě těžký, i tak myslím, že většinu času jsme hru kontrolovali. Možná nás srazily ty dvě penalty, které Líšeň proměnila, pak už se zatáhla do obranného bloku a nám se do nich těžko dostávalo. Minimálně bod jsme z toho zápasu mohli udělat, ale takový je někdy fotbal.

Říkal vám už trenér Trousil, co od vás očekává? Jestli budete mít na hřišti podobné úkoly, jaké jste měl ve Zbrojovce?

Než se hostování uskutečnilo, tak jsem s panem Trousilem několikrát mluvil, řešili jsme právě i moji roli. Přivedl si mě sem hlavně na pozici šestky, což jsem hrál i ve Zbrojovce, a slibuje si ode mě větší agresivitu, která Vyškovu tak trochu chyběla v jeho dosavadních zápasech. Zároveň bych měl vypomáhat při rozehře a podporovat útok. Hodně jsme o tom mluvili.

V zimě si vás Zbrojovka může stáhnout zpátky, upřednostnil byste strávit celý rok ve Vyškově nebo jít v zimě zabojovat do Brna znovu o první ligu?

Zatím jsem o tom nepřemýšlel, teď se soustředím čistě na Vyškov. V zimě se uvidí, co bude.