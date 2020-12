Zápas jinak vypadal na šance docela vyrovnaně. Jak jste ho viděl?

Baník měl o dva dny volna víc, hráli jsme v neděli těžké utkání v Teplicích, takže jsme počítali, že se budeme pomaličku rozbíhat. Chtěli jsme hru trochu rozbít, rozkouskovat, ale moc se nám to nedařilo. Nebyli jsme na tom v první půli dobře běžecky, což utkání rozhodlo.

Zalomcuje s psychikou týmu branka z penalty v závěru první půle?

Myslím, že jsme se s tím ještě jakž takž vypořádali. Baník jsme ve druhém poločase zmáčkli a tlačili ho, ale prostě na můj vkus nejsme v zápase dostatečně nebezpeční pro soupeře. Baník si to v klidu uhájil.

Podpořili jste sedmnáctiletého Davida Jambora, který pokutový kop zavinil?

Jednoznačně. Je to mladý kluk s obrovským potenciálem a velkou pracovitostí. To se stane, porážka určitě není jeho vina.

Po zápase jste měl hodně hlučný proslov v kabině. Byl potřeba?

Jo, musíme si prostě uvědomit, že jestli budeme dál pokračovat takhle, za pět kol je rozhodnuto a jdeme do pr*ele. Musíme si bez výjimky sáhnout do svědomí a na hřišti nechat maximum, jinak v lize nemáme co dělat.

Prohra den před Štědrým dnem vás zrovna nenavnadila na vánoční svátky, že?

Je to na ho*no, to víme. Máme devět bodů po čtrnácti kolech, což je hodně tristní. Pokud nezabereme prvních pět, šest kol, tabulka bude neúprosná.

Je dobře, že zimní pauza bude krátká a začínáte už v půlce ledna?

Pro mě jednoznačně, nebaví mě trénovat a nebaví mě hrát přátelské zápasy. Takže pro mě je to super a těším se.

Hned k prvnímu utkání pojedete do Mladé Boleslavi, která je o příčku před vámi jen zásluhou lepšího skóre. Co na to říkáte?

Tak to je. Čeká nás těžký soupeř, ale máme dost času se připravit, dát se zdravotně do kupy. Celý podzim byl totálně na ho*no se zdravotním stavem a situací celkově. Máme čas dát se do pohody. Doufám, že se nám povede přivést nějaké posily a budeme konkurenceschopní.