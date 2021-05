Stejný osud potká Jihomoravany už za necelé dva týdny, kdy skončí aktuální ročník FORTUNA:LIGY. Kádry jsou až na čtyři jména zcela odlišné, jenže výsledek stejný. „Taky jsme dávali málo gólů, což byla jedna z příčin toho, co se klukům stalo letos,“ srovnával obě sezony obránce Petr Pavlík, který v ročníku 2017/2018 vynechal jediný duel.

Zatímco tehdy Zbrojovka vstřelila dvacet branek ve třiceti kolech, v aktuálním ročníku vsítila 28 gólů, byť odehrála o dva duely víc. „Do šancí jsme se dostávali docela dost, jenže nepřicházely góly. Nemyslím, že jsme byli v tolika zápasech horší tým, ale rozhodla produktivita,“ hodnotil současný ročník záložník Jan Sedlák, jenž patřil do kádru i před třemi lety.

Nejlepším střelcem brněnského mužstva se v ročníku 2017/2018 stal se šesti góly Michal Škoda. Jednou se prosadil tehdy devatenáctiletý Antonín Růsek, který v aktuální sezoně vede týmovou produktivitu s pěti góly. „Chtělo by to jednoho střelce, který má daleko větší čísla, dá deset a víc branek, k tomu by se přidali další,“ řekl Pavlík, který hostuje z Brna ve slovenském Pohronie.

Mezi hlavní postavy tehdejšího mužstva patřili gólman Dušan Melichárek, bývalý reprezentant Jan Polák, stoper Lukáš Vraštil, tvůrce hry Tomáš Pilík nebo talentovaný Miloš Kratochvíl. Ze zahraničních hráčů zaujal jen Uruguayec Acosta, jenž tým posílil pro jaro. „Někteří kluci měli na to ukázat víc, ale těžko se do toho naskakuje, když se nedaří ani mužstvu,“ hlesl Pavlík.

Srovnání dvou posledních sestupových sezon Zbrojovky Brno.Zdroj: Deník/Tomáš Marek

V obou sestupových sezonách došlo k trenérským změnám. V ročníku 2017/2018 skončil po čtyřech kolech Svatopluk Habanec, dalších pět duelů vedli mužstvo jeho asistenti Richard Dostálek s Lukášem Přerostem, které vystřídal Roman Pivarník. Aktuální sezonu začal na lavičce Miloslav Machálek, jehož od dvanáctého kola vyměnil Dostálek.

Na rozdíl od letošní sezony se Zbrojovka před třemi lety mohla víc spolehnout na domácí prostředí, z patnácti duelů vytěžila sedmnáct bodů. Zato venku byla nejhorší, zaznamenala dvě výhry a jednu remízu. „Doma jsme nějaké body získali, tehdy nám aspoň pomáhali diváci, jenže venku se nám extrémně nedařilo,“ přiznal Pavlík.

Zato v aktuální sezoně získala Zbrojovka venku patnáct bodů ze šestnácti kol, ovšem na domácím trávníku je nejhorší v lize s jedinou výhrou a pěti remízami. „Těžko říct, proč jsme doma tak špatní, většinou to bývá naopak. Nevím, zda cítíme tlak, že doma musíme za každou cenu, zatímco venku hrajeme uvolněně,“ uvažoval defenzivní záložník Sedlák.

Rozdíl spočívá také v různých ziscích po polovinách obou sestupových sezon. Po čtrnácti podzimních kolech aktuálního ročníku mělo Brno devět bodů, na jaře jich přidalo čtrnáct. „Nechytli jsme začátek soutěže, roli hrál i covid, ale kádr byl široký, s tím se musíme umět vypořádat. Každý na hřišti nechal všechno, bohužel se záchrana nepovedla,“ hlesl Sedlák.

Po šestnácti podzimních kolech ročníku 2017/2018 byla Zbrojovka dvanáctá s patnácti body. Jenže na jaře přidala pouhých devět bodů a skončila poslední. „Jaro jsme měli špatné, tam jsme si to prohráli sami. Ještě jsme vyhráli v Teplicích, ale potom přišla remíza s Jihlavou, která nás najisto odsoudila k sestupu,“ vzpomínal Pavlík, který začal ročník s kapitánskou páskou.

Šance v ročníku 2017/2018 dostávali také brněnští odchovanci, třikrát naskočil Marek Vintr, pětkrát Jakub Šural, jedenáctkrát Ladislav Krejčí. „Strašně mu fandím, už tehdy bylo vidět, že je to kluk pro velký fotbal, což dokazuje. Trenér Pivarník ho stavěl, rozehrál se k lepším výkonům, což ho přivedlo tam, kde je teď. Má velký talent a věřím, že se posune ještě dál do velkého zahraničního klubu,“ pronesl Pavlík na adresu záložníka pražské Sparty.

Na konci června mu vyprší kontrakt se Zbrojovkou a přestoupí do slovenské Senice, kde žije. „Nebyl jsem v kontaktu s nikým z brněnského vedení. Domluvil jsem se na prodloužení v Pohronie, ale přišla nabídka ze Senice, pro kterou jsem se rozhodl, protože chci trávit víc času s rodinou,“ objasnil třiatřicetiletý Pavlík.