Ve třech předchozích utkáních už seděl aspoň připravený na lavičce. „Byla to dlouhá doba. Díkybohu už jsem v pořádku, asi dva měsíce trénuji s týmem a ten poslední jsem nachytaný do zápasu na sto procent. Čekám, až dostanu důvěru od trenéra,“ líčí obránce Kryštůfek.

Zbrojovka už má od neděle smutnou jistotu sestupu, ovšem do konce ročníku ještě odehraje dva prvoligové duely. V neděli od pěti hodin odpoledne přivítá Opavu a příští sobotu zavítá na hřiště pražské Sparty.

To je šance pro hráče širšího kádru, kteří bojují o pokračování v Brně, ale také pro rekonvalescenta Kryštůfka. „Nevím, jak se rozhodne trenér, ale já bych si rád zahrál. Jsem strašně hladový, je hrozné jen trénovat bez zápasů. Jsem připravený podat co nejlepší výkon, ale myslím, že trenér moc sestavou míchat nebude,“ odhaduje osmadvacetiletý zadák.

Grafika před utkáním Zbrojovka Brno vs. SFC Opava.Zdroj: Deník/Tomáš MarekNedělní duel dvou jistých sestupujících s Opavou nabízí ideální možnost pro zkoušku méně vytížených fotbalistů, jenže Zbrojovka touží před necelou tisícovkou diváků na domácím hřišti po vítězství, na které čeká od poloviny prosince. „Motivaci máme jasnou, chceme se s domácím hřištěm a s fanoušky rozloučit vítězstvím a alespoň touto formou se jim omluvit za letošní domácí bilanci. Tomu přizpůsobíme i sestavu, nebudeme sahat k nějakým výraznějším změnám. Podobnou motivaci má i Opava, takže to určitě nebude nějaký přátelák,“ povídá brněnský kouč Richard Dostálek.

Kryštůfek naskočil do hry naposledy v říjnu 2019 při druholigové výhře 4:1 nad Varnsdorfem, tehdy šlo o premiéru kouče Miloslava Machálka. Teď už vede mužstvo trenér Dostálek. „Měl jsem během roku dvě operace, po první to bylo špatné a musel jsem na druhou, po které už skoro o kolenu nevím, což musím zaklepat. Bylo to náročné i na hlavu a jsem rád, že jsem zpátky,“ popisuje Kryštůfek.

Aniž by se o to přičinil, vrací se s mužstvem zase do druhé nejvyšší soutěže. „Přišel jsem do Brna do ligy, spadli jsme a chtěli ji vykopat, jenže se nám to v baráži nepovedlo. Když jsme konečně v lize, nezahrál jsem si ani jeden zápas, což je hrozné. Mrzí mě, že se vracíme do druhé ligy,“ hlesl stoper.

Kryštůfek má smlouvu v Brně ještě na rok, aktuálně patři mezi sedm středních obránců na soupisce. „Když jsme začínali ligu, většina z nás byla zraněná a zůstali sotva dva stopeři, teď se všichni uzdravili a je nás tam hodně. Konkurence bude vždycky, snažím se dostat do sestavy a zbytek je na trenérech,“ říká.

Na konci sezony vyprší kontrakt srbskému zadákovi Zoranu Gajičovi, slovenskému obránci Timoteji Záhumenskému a také záložníkovi Šimonu Šumberovi, které trénuje jen s béčkem. Hostování skončí stoperu Luďku Pernicovi a záložníkům Rudolfu Reiterovi s Jiřím Texlem. Není moc pravděpodobné, že někdo z nich na jihu Moravy setrvá.