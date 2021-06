Jedná se o nejtěžší porážku Brna od března 2014, kdy podlehlo na hřišti Slovácka 0:5. „Není co řešit, byli jsme jasně horší tým a prohra je zasloužená, možná ještě celkem milosrdná, protože soupeř polevil. Potřebujeme si v příštích dnech a s klidnou hlavou sednout na hodnocení sezony,“ uvedl brněnský kouč Richard Dostálek.

Jasno bylo už po první půli, v níž padly všechny branky. Do vedení se sice dostali Brňané, když nedorozumění domácího stopera Dávida Hancka s gólmanem Milanem Hečou využil k lehkému vstřelení gólu Jan Hladík.

Jenže pak se rozjel klenot českého fotbalu Adam Hložek, který nastřílel čtyři branky. Začal proměněnou penaltu v deváté minutě, poslední zásah si připsal ve 32. minutě. „Dát čtyři góly za dvaatřicet minut se samozřejmě jen tak nepodaří. Je to krásné, ale měl na tom podíl celý tým. Hlavní zásluhu mají mí spoluhráči, kteří mi to krásně připravovali, já jen zakončoval,“ pronesl Hložek.

Sparta Praha - Zbrojovka Brno 6:1 (6:1) Branky: 9. z pen., 14., 26. a 32. Hložek, 30. Polidar, 42. vlastní Sedlák - 5. Hladík. Rozhodčí: Machálek - Poživil, Pečenka - Denev (video). ŽK: Vitík - Jambor. Diváci: 2983 (omezený počet).

Sparta: Heča - Vindheim, Čelůstka, Hancko (70. Vitík), Polidar - Karlsson (64. Karabec), Pavelka, Sáček (64. Trávník), Dočkal, Ladislav Krejčí I (82. Minčev) - Hložek (46. Juliš). Trenér: Vrba.

Brno: Floder - Hlavica (46. Endl), Dreksa, Pernica - Štepanovský, Čermák (46. Jambor), Pachlopník (70. Fila), Sedlák (46. Moravec), Reiter (46. Přichystal) - Růsek, Hladík. Trenér: Dostálek.

Ivančický rodák, který prošel také Zbrojovkou, branky nijak zvlášť neslavil. „Snažil jsem se rychle hrát dál. Snad mi to tam nebudou mít za zlé, rád se do Brna vracím,“ uvedl osmnáctiletý forvard, jenže po utkání podepsal se Spartou novou smlouvu až do roku 2024.

Čtyři góly během prvního poločasu vstřelil naposledy ještě v československé lize v listopadu 1968 útočník pražské Dukly Stanislav Štrunc. Ten nakonec k vítězství 9:0 nad Pardubicemi přispěl pěti trefami.

Prosadil se z penalty, hlavou, levou i pravou nohou. „Roste ve výjimečného fotbalistu a doufám, že bude pokračovat dál. Viděl jsem v jeho letech jednoho mimořádného hráče, a to byl Milan Baroš, který také naskočil brzo. Byl velice silný a pak úspěšný i v zahraničí. Adam je podobný typ stejných kvalit. Myslím si, že má před sebou taky hodně zajímavou budoucnost, jako měl Milan Baroš. Přeju mu, ať to tak je. Uvidíme, jak rychle to bude,“ uvedl kouč Pražanů Pavel Vrba.

Hložek se s patnácti brankami dělí o pozici nejlepšího střelce ligy společně se slávistou Janem Kuchtou. Zatímco útočník sešívaného souboru naskočil v sezoně do 27 zápasů, Hložek jich kvůli zranění a čtyřměsíční pauze odehrál o osm méně.

Skóre utkání s Brnem v první půli navýšili ještě Matěj Polidar a brněnský záložník Jan Sedlák, který si vstřelil vlastní gól. Na šest branek stačilo Spartě v utkání pět střel, protože vlastní branka se do statistiky nepočítá. „První poločas jednoznačně vyzněl pro Spartu, která byla dominantní. Důrazná, rychlá, kombinačně silná. Hrála s chutí, měla kvalitu v ofenzivě, především Adama Hložka, který nás vlastně porazil sám. Špatně jsme bránili, nezachytávali jsme náběhy soupeře, v defenzivě byl chaos,“ hlesl Dostálek.

Do druhé půle udělal čtyři změny a přestože Sparta zjevně polevila, Zbrojovka se především v defenzivní činnosti zlepšila. Na skóre se už nic nezměnilo. „Změny nám pomohly, hra se konsolidovala, mladí kluci se chtěli ukázat, ale samozřejmě je potřeba říci, že Sparta už nehrála v takovém tempu,“ doplnil brněnský trenér.

Zbrojovka zakončila sezonu i účinkování v první lize na šestnácté příčce, Sparta je druhá za Slavií.