V pátek však nastoupil v základní sestavě Zbrojovky v Jablonci a svůj debut v nejvyšší české soutěži ozdobil výhrou 1:0. „Byl to můj první zápas v lize a užil jsem si ho. Velmi mě těší, že jsme získali tři body, které byly důležité, navíc šlo o zápas venku. Jsem rád hlavně za celý tým, že jsme se odrazili ode dna. Doufám, že budeme pokračovat v takových výkonech,“ oddechl s Kotula.

Není se co divit, že se jemu i zbytku brněnského klubu ulevilo. Vždyť Zbrojovka před přerušením nejvyšší soutěže kvůli šíření koronavirové nákazy vydolovala jediný bod ze šesti kol FORTUNA:LIGY. A restart přišel na hřišti do té doby šestého celku tabulky.

Brnu navíc scházelo osm hráčů kvůli zranění nebo onemocnění Covid-19. „Všichni, kteří jsme dostali příležitost, jsme byli dobře připravení. Chystali jsme se na Jablonec celý týden. Myslím, že jsme šanci patřičně využili a odvděčili se trenérovi bojovným výkonem. Jsem velmi rád, že jsme navzdory absencím utkání zvládli,“ prohlásil pětadvacetiletý zadák.

Juraj Kotula

Narozen: 30. září 1995 v Bratislavě

Výška: 183 centimetrů

Váha: 83 kilogramů

Pozice: krajní obránce

Předchozí kluby: Slovan Bratislava, Senica, Zlaté Moravce

Bilance v 1. české lize: 1 zápas/0 gólů

1. slovenská liga: 55/0

2. česká liga: 4/0

2. slovenská liga: 20/0

Debut za Zbrojovku: 17. dubna 2019, Zbrojovka – Pardubice 3:1

Reprezentace: A tým Slovenska – 1/0, Slovensko do 21 let – 2/1

Úspěchy: dvakrát vítěz Slovenského fotbalového poháru se Slovanem Bratislava (2017 a 2018)

Kotulu na kraji obrany prověřovali především rychlonozí jablonečtí fotbalisté Tomáš Ladra nebo Libor Holík. „Oba jsou hodně běhaví a neměl jsem jednoduchou situaci. Tento rok mě totiž pronásledovala zranění a nemoci, těžký zápas jsem reálně hrál asi po šesti měsících. Z toho pohledu to pro mě bylo náročné a jsem rád, že jsem to i s pomocí spoluhráčů zvládl. Dlouho jsem neměl zápasovou praxi, jinak jsem se cítil dobře,“ podotkl.

Zbrojovka po premiérové výhře v sezoně poskočila na šestnáctou pozici FORTUNA:LIGY, nechala za sebou České Budějovice a Příbram, které však mají utkání k dobru. „Musíme dál podávat bojovné a poctivé výkony. Když to tak doopravdy bude, můžeme na hřišti potrápit každého soupeře,“ upozornil Kotula, který už si připsal jeden start za slovenské reprezentační áčko.

Jen co však české profesionální fotbalové soutěže opět začaly, čeká fotbalisty zase zápasová přestávka. K dalšímu duelu totiž kvůli reprezentační pauze nastoupí až za dva týdny. Zbrojovka v dalším kole přivítá Příbram. „Trochu mě to štve. Přijde mi komické, že se liga spustila a vzápětí se zase víkend nehraje. Nedá se nic dělat, musíme to přijmout a soustředit se na další utkání,“ uvedl Kotula.

V dlouhé koronavirové přestávce mohl aspoň doléčit veškeré neduhy a znovu nabrat kondici. „Bylo to dlouhé, ale zrovna mně a zraněným hráčům to prospělo. Mohli jsme dotrénovat a pozitivní je, že jsem nevynechal tolik zápasů. Pro jiné fotbalisty určitě přestávka nebyla příjemná,“ uznal zadák, který ve druhé lize zasáhl v brněnském dresu pouze do čtyř utkání.

Přestože mohl pouze trénovat, příliš volného času s rodinou si Kotula v nucené přestávce neužil. „Narodil se mi syn a s manželkou bydlíme v Rakousku nedaleko slovenských hranic. Když jsem přes týden v Brně, moc se nevidíme. Dalo se tam jezdit bez testu, teď se opatření na hranicích zpřísnila. Po zápase jsem za nimi aspoň mohl jet, protože jsem měl platný negativní test. Nejsem s rodinou tolik, kolik si přeju, v dnešní době to však lze do určité míry nahradit různými komunikačními prostředky,“ pravil brněnský obránce.