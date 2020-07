Machálek v brněnském mužstvu na začátku října vystřídal Pavla Šustra a od té doby prohrál jediný z devatenácti duelů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Na konci října dovezl porážku 0:1 ze hřiště Žižkova. „Zásadní rozhodnutí kolem prvního týmu jako příchod trenéra či hráče má odezvu u veřejnosti a ne vždy je naladěná stejně. Až čas vždy ukáže, zda to je správně. Příchodem Miloše jsme asi nesbírali plusové body, ale teď myslím, že je to jinak,“ míní sportovní manažer brněnské Zbrojovky Tomáš Požár.

Machálek vytáhl Zbrojovku z pátého místa až na druhé s náskokem osmi bodů na třetí pražskou Duklu. „Měnit v klubu trenérskou pozici není nic, na co jsem pyšný. Někdy cítíte, že to tak má být, ale můžete se splést. Věděli jsme, proč to děláme, jaký impulz a charakter trenéra chceme do kabiny dostat,“ přibližuje Požár.

Majitel klubu zná Machálkovu práci dlouho, uvažoval nad ním už na podzim 2017, kdy mužstvo převzal Roman Pivarník. „Minuli jsme se o tři hodiny, nebylo to z mé viny. Miloš svým naturelem má na české poměry hodně originální schopnost psychologického působení na hráče. Taky potřebujete trošku štěstí a byly zápasy, kdy jsme si říkali, že s jiným trenérem bychom kliku neměli,“ komentuje přínos brněnského kouče majitel Zbrojovky Václav Bartoněk.

Pod Machálkovým vedením se výrazně zvedli mladí hráči, především ofenzivní tandem Antonín Růsek a Jakub Přichystal nebo defenzivní záložník Jan Sedlák. „Jsem nadšený ze Sedláka, kolik sebere balonů, má snad vystřelovací nohu. Hodně hráčů pod trenérem Machálkem ožilo, hrozným způsobem probral některé kluky do totální formy,“ všímá si bývalý brněnský prvoligový útočník Petr Švancara.

Příprava Zbrojovky

31. července, 17.00: Blansko – Zbrojovka Brno

5. srpna, 10.00: Sigma Olomouc – Zbrojovka Brno

8. srpna, 11.00: Jihlava – Zbrojovka Brno

12. srpna, 17.30: Zbrojovka Brno – Líšeň (hřiště Zastávka)

15. srpna: Zlín – Zbrojovka Brno (čas bude upřesněn)

Machálek v pondělí oslavil 59. narozeniny a v nejvyšší soutěži bude patřit k nejstarším, přitom v kolonce odkoučovaných prvoligových utkání má číslo jedna. V roce 2003 vedl s Františkem Ondrůškem Slovácko po odvolání Radka Rabušice. „Tehdy jsem byl mladý, začínající, perspektivní trenér, který měl nějaké ligové nabídky, ale dopadlo to, jak dopadlo. Teď jsem úplně jiný trenér. Samozřejmě roky nezastavíte,“ líčí Machálek, jehož s Ondrůškem po jednom duelu vystřídal Karel Jarolím.

Machálek prošel v roli kouče téměř všemi soutěžemi i kategoriemi, což mu dodává potřebný přehled. „Vedl jsem týmy v okresním přeboru, I. B i I. A třídě, od přípravek až po ligový dorost. Dokázal jsem postoupit z divize, MSFL a teď ze druhé ligy, takové zkušenosti vás obohatí,“ podotýká kouč.

Fotbalem žije, byť do příchodu do Zbrojovky pracoval na plný úvazek na krajském úřadě. „Obdivuji, jaký má přehled o hráčích, což je zásadní, když chcete skládat mužstvo. Dokáže přenést jeho myšlenky a představy na tým, který je v daný okamžik plní na hřišti, to je hrozně důležité. Nevypadává z role, neustále přemýšlí o fotbale, co může udělat líp. Pomáhá mu, že je připravený,“ povídá manažer.

Podle něj se proměnil jeho trenérský přístup. „Miloš miluje výhry. Zbavil se dojmů a pocitů, aby hrál hezky či správně. Chce hlavně vyhrávat. Myslím, že to je vidět a pomohlo nám to,“ doplňuje Požár.

Majitel, manažer a trenér tvoří trojúhelník, který nasměroval brněnský klub zpět do první ligy. „Fungujeme 365 dní v roce. Hrajeme třeba v sobotu, v neděli si dám na stůl polévku, do toho zavolá Miloš a začneme řešit. V jeho volbě jsme se nespletli. Je to fachman, profík, který typologicky zapadne do kultury prostředí, kam přijde. Zpočátku se všichni podivovali, ale řekli jsme si, že do toho jdeme. I když jsme věděli, že nám dá zabrat,“ usmívá se Bartoněk.