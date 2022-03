Ladislav Krejčí narozen: 20. dubna 1999 v Brně pozice: defenzivní záložník preferovaná noha: levá současný klub: Sparta Praha bývalý klub: Zbrojovka Brno mládežnické kluby: Slovan Rosice, Zbrojovka Brno reprezentace do jedenadvaceti let: 13 zápasů/5 gólů debut v reprezentačním A týmu: Švédsko – Česká republika 1:0, 24. března 2022

Krejčího někdejší mládežnický kouč se však na vlastní oči přesvědčil, že Šustrova věštba na adresu aktuálně defenzivního hráče pražské Sparty nebyla příliš odvážná. Spíš realistická.

Dvaadvacetiletý Krejčí totiž obdržel premiérovou pozvánku do A týmu české reprezentace na prestižní barážové utkání o postup na letošní mistrovství světa v Kataru. „Samozřejmě jsem si to přál a jsem rád, že to vyšlo. Těšil jsem se na novou atmosféru i kolektiv. Moc si toho vážím,“ řekl Krejčí na tiskové konferenci národního týmu.

Debut v českém výběru dospělých prožil odchovanec Zbrojovky hned při první příležitosti, když nastoupil ve čtvrtečním utkání proti Švédsku. V něm svěřenci reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého prohráli 0:1 gólem v prodloužení a na světový šampionát se tak nepodívají. „Lepší debut mohl jen těžko zažít. Jen škoda, že ten příběh neměl šťastnější konec,“ podotýká Čejka, jenž zápas sledoval přímo z tribuny zaplněné švédské Friends Areny.

Za výhru v derby „sezonní“ menu. Nosánky nahoru ale nemáme, říká Matocha z Líšně

Někdejší kapitán národního výběru do jedenadvaceti let se na hřiště dostal v 92. minutě, když vystřídal záložníka Antonína Baráka. „Očekával jsem, že bude hrát od začátku, protože má fantastickou postavu, je vysoký a byl to zápas o jednom gólu, který třeba ze standardky mohl dát právě on,“ zamýšlí se Čejka.

Přesto i jako náhradník vlétl Krejčí do zápasu bez přehnaného respektu. „S tím problém určitě nemá, je zdravě sebevědomý, cílevědomý, odmalička si za úspěchem šel,“ potvrzuje Čejka.

Při reprezentačním debutu Krejčího nechyběli v ochozech švédského svatostánku ani jeho rodiče. „Potkal jsem je ve Stockholmu, když jsme byli na procházce a viděli jsme se pak i v sektoru na stadionu. Maminka zápas obrečela, ale spíš ten výsledek, než že by byla dojatá,“ popisuje Čejka.

Ten je v současné době kouč a zároveň ředitel třetiligových Rosic, ve kterých pracuje už deset let. Proto rodinu Krejčích dobře zná, vždyť v mládežnických kategoriích klubu trénuje momentálně i mladší bratr čerstvého reprezentanta. „Rodiče dělali pro Láďu první poslední a teď jim to vrací. Před zápasem je dokonce přišel pozdravit a zamával jim. Je vidět, jak je vychovaný,“ zdůrazňuje Čejka.

Krejčího kariéra v poslední době nabrala raketové tempo a mezi dospělými se rychle prosadil. Ze Zbrojovky coby dvacetiletý hráč přestoupil v létě roku 2019 do Sparty, v jejímž dresu si připsal v nejvyšší české soutěži 56 zápasů. Spoluhráče v některých duelech vedl i jako kapitán.

Podruhé v sezoně do nemocnice. Vezl mě stejný záchranář, pousmál se Štěrba

Jeho hodnota se podle uznávaného fotbalového serveru Transfermarkt.com vyšplhala už na 4,8 milionu eur, tedy zhruba sto dvacet milionů korun. „Přesto se vůbec nezměnil,“ namítá Čejka a pokračuje: „Když pořádáme v létě v Rosicích kempy Petra Švancary, tak si ve svém nabitém programu kdykoli najde čas a dorazí. Jednou vzal s sebou i Adama Hložka (spoluhráč ze Sparty a fotbalista původem z Ivančic – pozn. red.), což byl pro děti obrovský zážitek,“ líčí Čejka.

Krejčí má zkrátka nakročeno k lukrativním zahraničním nabídkám. „Je mladý perspektivní hráč a může nastoupit na víc postech, což mají trenéři radši. Navíc je skvělý hlavičkář,“ praví Čejka.

A kolik dalších startů v národním dresu Krejčí ještě přidá? „To záleží jen na Láďovi a na jeho zdraví. Když bude mít výkonnost, za reprezentaci hrávat bude, což mu přeju,“ dodává Čejka.