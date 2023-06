Sezona pro něj nezačala vůbec dobře. Kvůli potížím se zády musel vynechat její úvod a jen z tribuny sledoval, jak jeho sparťanští spoluhráči nabírají manko na největší rivaly. Pak se ale vše zlomilo. Ladislav Krejčí zakončil sezonu se třinácti prvoligovými góly, oceněním pro nejlepšího hráče nejvyšší soutěže a především s mistrovským pohárem. I proto ho v sobotu při oslavách v rodných Rosicích přivítal potlesk. „Všechno se parádně sešlo,“ těšilo čtyřiadvacetiletého stopera.

Ladislava Krejčího v rodných Rosicích přivítal potlesk, pak se dlouze podepisoval a fotil. | Video: Jakub Tručka

Oslavy mistrovského titulu začaly už po utkání na Slovácku, užili jste si je pořádně?

Jojo, byly skvělé a dlouhé. Všichni jsme si je užili, krásně jsme všechny ty oslavy spojili.

Jaký je to pocit být kapitánem týmu, který ukončil devítileté čekání Sparty na titul?

Je to hezké, po tolika letech to byl takový happy end. Jsem hrozně rád za to, jak se všechno sešlo, společně jsme to všichni zvládli. To mi dělá tu největší radost.

O Spartě se dlouho říkalo, že má hodně křehký tým, nyní jste ale v závěrou sezony ukázali svou mentální sílu…

Je to velké zlepšení. Za ty čtyři roky, co ve Spartě jsem, se toho hodně zlepšilo a právě naše síla byla jednou z důležitých věcí, která nám pomohla v rozhodujících zápasech na konci sezony. Doufám, že to bude pokračovat.

Poměrně rychle jste na jaře dotáhli větší bodovou ztrátu na Plzeň i Slavii, věřili už jste si pak?

Rozhodně, právě nám pomohlo to, že jsme zvládli velice důležité zápasy, protože když už vedete tabulku, tak se hraje jinak, než když dotahujete. Utéct o pár bodů Plzni i Slavii bylo skvělé, navíc jsme většinu velkých utkání zvládli doma, což bylo o to hezčí.

Co podle vás byl hlavní faktor v boji o titul se Slavií?

Bylo to asi víc věcí. Odstartovala to paradoxně podzimní prohra se Slavií, po které jsme změnili rozestavení a nabudili se vítězstvím v Plzni. Od začátku jara jsme dominovali a na konci jsme to už urvali na morál. Nehráli jsme sice tak, jak jsme si představovali, ale věděli jsme, že ty zbývající body už musíme zvládnout udělat.

Rosice vítaly Krejčího s pohárem. Lidé stáli hodinovou frontu, přijeli i Pražané

Jaké to pak pro vás je, když přijedete do rodných Rosic a lidé stojí hodinovou frontu na podpis či fotku s vámi?

Je to hezké, čekal jsem teda spíš, že tady budou lidi z Brna a okolí, ale přijeli i pražští fanoušci Sparty, vážím si toho, že si udělali takovou cestu. Podobná akce i s pohárem pro mistry může být jen jednou za život, i jsem to tak bral, a jsem proto rád, že se to tady uspořádalo.

Vy jste v Rosicích začínal svou kariéru, sledujete je stále pozorně?

Jasně, kluci, se kterými jsem tady byl v jednom ročníku, jsou teď i v jiných třetiligových týmech, takže pravidelně sleduju minimálně výsledky.

Rosicím se daří, dění okolo Zbrojovky je ale smutnější, co na další brněnský sestup říkáte?

Mrzí mě to, doufám, že už nastane velká změna a vše se v klubu otočí k lepšímu. Zbrojovka má monopol na jižní Moravě, takže potenciál je velký a už ho musí i zužitkovat k nějaké dlouhodobější změně.

Sezonu zakončíte v reprezentaci, hodláte i tam pokračovat na vítězné vlně?

Určitě, jen je to takový špatný termín, protože na zápasy musíme teď několik týdnů čekat, to je blbé. Navíc na Faerských Ostrovech nás čeká utkání na umělce, což bude dost nepříjemné, ale je to reprezentace, takže už jenom za pozvánku jsem velice rád.

Co přijde pak, zasloužená dovolená po náročné sezoně?

Jojo, bylo toho už hodně. V Rosicích jsem si dal poslední den, kdy teď ještě něco dělám k oslavám titulu, a po sezoně už budu chtít úplně vypnout. Pár dní se teď budu připravovat s rosickým týmem, pak si dám ještě reprezentaci a následně už bude pořádná dovolená.