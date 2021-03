I na podzim bitva obou soků skončila 1:1 a opět si víc příležitostí vypracovalo brněnské mužstvo. „Věděli jsme, že máme sílu na to, abychom utkání vyhráli. V závěru jsme nechtěli hrát na remízu, bohužel nám chybělo možná trochu štěstí,“ litoval brněnský trenér Richard Dostálek.

Jenže deset kol před koncem ročníku nejvyšší české soutěže zůstává jím vedené mužstvo na šestnácté a tedy první sestupové pozici. Patnáctá Mladá Boleslav má o čtyři body víc. „Pořád je naděje. Ta umírá poslední, jak se říká. Ale tady jsme měli vyhrát,“ posteskl si brněnský záložník Jiří Texl.

Sedmnácté Opavě schází na Brno bod, ovšem má k dobru nedělní duel na hřišti pražské Slavie. Nic se nezměnilo na poslední pozici Příbrami, která na Brno ztrácí tři body. „Chtěli jsme se zápasu vytěžit víc, ale do prvního poločasu jsme vůbec nevstoupili dobře, hosté byli lepší a aktivnější, všude jsme byli pozdě, nechávali jsme jim hodně prostoru. Druhý poločas byl z naší strany lepší, konečně jsme se nebáli hrát s míčem, chlapci si říkali o balon, z toho jsme vytěžili vyrovnávací gól a měli příležitosti, abychom šli do vedení, ale to Brno taky. Myslím, že remíza je zasloužená,“ shrnul duel nový příbramský trenér Jozef Valachovič, který v pondělí nahradil odvolaného Pavla Horvátha.

Obě mužstva si vypracovala šance, aby rozhodla. Zbrojovka tlačila především v první půli, kdy vstřelila dvě branky. Jenže první jí už po několikáté zrušil video asistent rozhodčího. Podle televizního komentátora zásahu Ondřeje Pachlopníka předcházel ofsajd.

1. FK Příbram - Zbrojovka Brno 1:1 (0:1)

Branky: 55. Voltr - 28. Texl. Rozhodčí: Ginzel - Vlček, Antoníček - Hrubeš (video).

ŽK: Rezek, O. Kingue, Nový - Záhumenský. Bez diváků.

Příbram: Šiman - Nový, Kvída, O. Kingue, Cmiljanovič - Tregler - Pilík, Zorvan (86. S. Kingue), Rezek, Antwi (80. Vávra) - Voltr (86. Dočekal). Trenér: Valachovič.

Brno: Berkovec - Endl, Pernica, Gajič - Moravec, Pachlopník (82. Hladík), Bariš, Texl, Záhumenský - Fila (67. Růsek), Fousek (67. Reiter). Trenér: Dostálek.

Zkušený rozhodčí Karel Hrubeš coby VAR situaci zkoumal téměř pět minut a pak dal pokyn hlavnímu sudímu Ondřej Ginzelovi, který gól odvolal. „Možná jediný z realizačního týmu jsem branku neslavil, protože jsem věděl, že ji budou znovu prozkoumávat a čekal jsem, zda ji rozhodčí potvrdí, nebo něco najde. Ze zkušeností, které jsem posbíral z posledních kol, vím, že radovat se předčasně není dobré,“ pronesl smířlivě Dostálek.

Ovšem pět minut po opětovném zahájení hry už Zbrojovka svou aktivitu zužitkovala, když centr Pachlopníka dotlačil do sítě Texl. „Od trenéra jsem dostal za úkol zavírat tyč, stát u ní a čekat, že míč propadne. Měl pravdu, byl jsem tam a míč stehnem tečoval do brány, jinak by to asi šlo do tyče. Takových gólů jsem v dorostu Olomouce dával hodně,“ líčil Texl, který v lednu přišel do Brna na hostování ze Sigmy. Záložník Zbrojovky se trefil v lize poprvé od října 2018.

Jihomoravané v prvním poločase dominovali, přestože trenér Dostálek notně překopal složení týmu. V porovnání s posledním kolem, v němž jeho svěřenci doma podlehli Jablonci 1:2, v základní sestavě zůstala shodná jen čtyři jména.

V nominaci zcela chyběli obránci Pavel Dreksa, Jakub Šural i Jan Hlavica, jen na lavičku pak usedli útočníci Jakub Přichystal s Antonínem Růskem. „V defenzivě jsme museli řešit zdravotní problémy a myslím, že jsme je zvládli velmi dobře. Co se týká ofenzivy, v tréninku se někteří hráči jevili do základní sestavy, takže jsme se nebáli a dali jim příležitost,“ vysvětlil Dostálek.

Jenže po přestávce si soupeři prohodili role a do té doby sebevědomá Zbrojovka se nestíhala bránit. V 55. minutě z rohového kopu srovnal Radek Voltr a domácí skórovali v lize po 343 minutách. „Nedokázali jsme hrát v utkání tak, abychom celých devadesát minut byli zodpovědní a koncentrovaní. První poločas jsme soupeře přehráli a mohli rozhodnout, ale nestalo se. Nechali jsme se zatlačit ve druhé půlce a před gólem jsme udělali chybu. Odjíždíme zklamaní s jedním bodem,“ povzdechl si Dostálek.

Příležitosti se ve druhé půli rodily na obou stranách, jenže branka už nepadla. Brno nevyhrálo sedm utkání za sebou. „Nechci nás chválit, ale celou první půlku jsme hráli lépe a od obdrženého gólu bylo taky vidět, že chceme vyhrát. Šli jsme za tím, měli jsme spoustu rohů, které se nám nedaří tak kopat. Je to škoda, protože standardky rozhodují, když jsou terény takové. Měli jsme všeho moc a nedokázali z ničeho dát gól. Provází nás smůla, nebo nevím, jak pojmenovat, kvůli čemu jsou týmy dole, dostanou z jedné šance gól a nemůžou se prosadit,“ přemítal Texl.

Příbramský gólman Jakub Šiman se vyznamenal například proti dvěma pokusům Rudolfa Reitera, který si připsal stý ligový start, střele Jana Moravce nebo tvrdé ráně Lukáše Endla. Rozhodnutí měl na hlavě minutu před koncem Růsek, ale střídající brněnský útočník ve výborné pozici branku minul. „Těch akcí v závěru bylo tolik, že jsem ani nestačil sledovat čas a byl překvapen, že už je konec utkání,“ hlesl Šiman.