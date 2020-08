Zbrojovka patřila loni ve druhé lize k nejofenzivnějším celkům, když vstřelila pětasedmdesát branek, což bylo o třináct víc než druhá pražská Dukla. „Máme mužstvo, které dává góly, ale musí se zlepšit, aby jich tolik nedostávalo. Z druhé ligy jde o velký skok, tam jsme nasázeli soupeři šest gólů, protože byl po pár brankách odevzdaný. Jsem pro, aby Zbrojovka bavila diváky, ale s lepší defenzivou,“ uvedl bývalý záložník Karel Jarůšek, mistr ligy z roku 1978.

Brněnští fotbalisté se prosadili střelecky i proti Spartě, když premiérovou trefu v první lize zaznamenal Peter Štepanovský. „Každý řekne, že Sparta pak hrála, co potřebovala. Na tom ale nezáleží, kluci ve druhé půli vyhráli 1:0 a dokázali si, že se dostanou do šance i proti takovému soupeři. Když budou lepší v defenzivě, další zápasy jsou pro ně hratelné,“ pravil Jarůšek.

V prvních pětačtyřiceti minutách Zbrojovka trefila branku jednou ze tří pokusů, pražský celek šestkrát a byl stoprocentní. „Spartu neberu jako měrný bod, je opravdu odskočená. Markantní rozdíl jsem ale viděl v okamžitém dorážení, dostávání se do příležitostí a hlavně v jejich proměňování,“ líčila sedmašedesátiletá legenda klubu.

Teprve druhý start v nejvyšší české soutěži si odbyl i záložník Adam Fousek. „Kvalita mezi první a druhou ligou je někde jinde. Hlavně v dohrávání šancí. Každý ze sparťanských hráčů byl silný na balonu, v kombinaci, měl důraz, propadli jsme v osobních soubojích,“ hlesl šestadvacetiletý fotbalista.

V zápase výrazně chyběl ve středu obrany kapitán Pavel Dreksa, který v pondělí podstoupil vyšetření. „Má problémy s patou, proto měl v týdnu individuální režim. Když se k mužstvu připojil před zápasem, píchlo ho v ní a zátěž utkání by nezvládl. V úterý po konzultaci lékařů budeme chytřejší,“ přiblížil Požár.

Časté absence svazují brněnský kádr už od loňské sezony. Na marodce se nacházejí Jan Hlavica, Lukáš Kryštůfek, Damián Bariš a nově Dreksa. „Nejprve nás zajímá Dreksova diagnóza. Uvidíme, jak vyšetření dopadne a na základě toho si vyhodnotíme další kroky,“ komentoval případné posílení obranné řady Požár.

Proti Spartě naskočila Zbrojovka téměř ve stejném složení jako válčila na jaře ve druhé lize. V základní sestavě se objevila jediná posila, a to obránce Jan Moravec. Do zápasu se pak ze střídačky zapojil Jan Koudelka z Prostějova a Jakub Černín, který se po sezoně vrátil z hostování v Líšni. „Každé doplnění kádru zvýší konkurenci. V týmu je dost kluků, kteří v první lize teprve začínají. I když jsou talentovaní a dobří, je potřeba mít zkušeného hráče, který to usměrní a zformuje,“ vysvětlil Jarůšek.

Další duel odehraje Zbrojovka v neděli proti pražským Bohemians. „S nimi pro Brno teprve začíná liga. Soustřeďme se na zápasy s týmy, se kterými zabojujeme ve druhé polovině tabulky,“ dodal Jarůšek.