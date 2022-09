Rodák z Dubnice přišel do Baťova města v roce 2012. Se současným gólmanem FC TRINITY Stanislavem Dostálem jako jediný pamatuje zlínské druholigové časy.

Na Letné strávil deset let. S ševci vyhrál MOL Cup, zahrál si Evropskou ligu. Nejen díky těmto úspěchům se zařadil mezi klubové legend, nejvýznamnější hráče zlínské historie. Klub mu však v létě za odvedené služby poděkoval, rozloučil se s ním.

Nyní už je hráčem Zbrojovky. Vazby se Zlínem, kde i po přestupu do Brna stále bydlí, ale nezpřetrhal.

S bývalými parťáky dál zůstává v kontaktu, potkává je. „Nejvíc se asi bavím s Tondou Fantišem, který se s rodinou přestěhoval a bydlí kousek od nás, ale nějaké hecovaní s ním ani s nikým jiným nebylo,“ říká.

Přestože na štengrování a sázky s někdejšími parťáky nejspíše nedojde, současné spoluhráče před sobotním duelem namotivuje, za výhru je v týdnu pěkně pohostí.

„To je taková klasika, která samozřejmě platí i pro mě,“ uvedl.

Otázka je, zda čtyřiatřicetiletý krajní obránce Zbrojovky vůbec nastoupí. V úvodních sedmi kolech ani jednou nebyl v základní sestavě Brna, do hry se pořádně nedostal. Jen s Mladou Boleslaví si připsal minutu a naposledy doma s pražskými Bohemians 1905 absolvoval skoro celý druhý poločas.

„Asi by mě to mrzelo, kdybych nehrál, ale takový je fotbal,“ krčí rameny. „Hrát chce každý, ale ne vždy je minutáž taková, jakou si člověk představuje, ale asi bych to nějak přežil, i když nenastoupím,“ zůstává v klidu.

Staronovému účastníkovi FORTUNA:LIGY start do sezony vyšel, takže trenér Dostálek nemá důvod do sestavy sahat. Na krajích obrany až doteď nastupovali Hrabina s Granečným, takže Matejov na pořádnou šanci stále čeká.

„Jelikož se mužstvu daří, problém s tím nemám a chápu to, ale věřím, že časem se to změní a začnu nastupovat častěji,“ přeje si.

Euforii, které vypukla po triumfech v Olomouci, Ostravě či nad Mladou Boleslavi, sice zmírnily domácí porážky se Slavií a Bohemkou, přesto na Srbské dál vládne po vydařeném začátku příjemná nálada.

Brňané jsou v klidu, užívají si pobyt mezi tuzemskou elitou. „Mám z toho radost. Sami jsme to moc nečekali, ale věřili jsme, že by to tak mohlo být. I když nás mrzí poslední domácí ztráta s Bohemians. Nebýt jí, mohlo to byt ještě veselejší,“ ví dobře.

Také ševci ale po rozpačitém úvodu v posledním anglickém týdnu zvedli. Bodovali čtyřikrát v řadě a odrazili se ode dna vzhůru. Matejov byl na Letné při zápasech Zlína s Jabloncem i Pardubicemi, viděl i jeho remízu na Spartě.

„Musím říct, že tam kluci ztratili dva body, ale s námi to bude jiný zápas,“ varuje kamarády. „Nám se zatím venku daří, ale vím, že Zlín je doma silný, takže očekávám vyrovnané utkání,“ uvedl.

Kdo se nakonec bude smát, ukáže sobotních devadesát minut. Matejova přijde na Letnou rodina i kamarádi. „Nějaký lístek navíc by se mi hodil,“ dodává s úsměvem.