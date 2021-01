Návrat jako hrom prožil brněnský fotbalista Luděk Pernica. Před týdnem ohlásily kluby jeho příchod do Brna na půlroční hostování z Plzně a hned v obnovené premiéře v dresu Zbrojovky se zkušený stoper gólově prosadil. Jeho úspěšná hlavička stačila k remíze 1:1 na hřišti Mladé Boleslavi.

Fotbalisté Zbrojovky (v červeném) zahájili prvoligové jaro remízou v Mladé Boleslavi. | Foto: Petr Nečas

Návraty boskovickému rodákovi sedí. Když Zbrojovka postoupila do ligy před osmi a půl lety, jeho gól přinesl vítězství 1:0 v úvodním kole na hřišti Slovácka. „Bavil jsem se s trenérem Maléřem, který mi připomínal, že jsem dal taky první gól sezony. Myslel jsem na to a jsem hrozně rád,“ usmíval se Pernica, který se do Brna vrátil po šesti a půl letech.