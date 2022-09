V tabulce FORTUNA:LIGY brněnský nováček z páté pozice ztrácí jen bod na třetí Liberec, přitom má stále k dobru dohrávku v Plzni. „S výsledkem panuje maximální spokojenost, je to další venkovní zápas, který jsme zvládli za tři body. Za to musím hráčům poděkovat a pochválit je,“ řekl po triumfu ve Zlíně brněnský kouč Richard Dostálek.

Dvěma góly rozhodl o výhře Zbrojovky kapitán Jakub Řezníček, který už si polepšil v sezoně na čtyři zásahy stejně jako jeho spoluhráč Michal Ševčík. Všechny Řezníček dal zatím na venkovních hřištích. „Góly chutnají stejně venku i doma. Doma mi to zatím nevyšlo, doufám, že to přijde třeba s Teplicemi,“ vyhlížel sobotní domácí utkání brněnský kapitán.

Svou sílu předvedl v prvním poločase, kdy udržel balon v pokutovém území, obtočil se kolem obránce, položil si domácího gólmana Mateje Rakovana a poslal hosty do vedení.

Trinity Zlín - Zbrojovka Brno 2:3 (0:1)

Branky: 68. Janetzký, 82. Dramé - 19. a 51. z pen. Řezníček, 59. vlastní Didiba. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Novák - Berka (video). ŽK: Didiba, Silný - Řezníček, Granečný, Souček, Berkovec. Diváci: 3209.

Zlín: Rakovan - Reiter (86. Kovinič), Kolář, Procházka, Čanturišvili - Didiba - Fillo (61. Dramé), Hrubý, Janetzký (78. Hloušek), Vukadinovič (61. Silný) - Jawo. Trenér: Jelínek.

Brno: Berkovec - Hrabina, Endl, Šural, Granečný - Ševčík (87. Hlavica), Souček - Hladík (90.+5 Matejov), Falta (75. Texl), Alli (75. Přichystal) - Řezníček (87. Fousek). Trenér: Dostálek.

Klíčový moment přišel hned v úvodu druhého poločasu. Rakovan se chystal založit zlínský protiútok, dotíral na něj brněnský záložník Filip Souček, jemuž se postavil do cesty kamerunský fotbalista Joss Didiba. Sudí Hocek nechal hru pokračovat, ale při dalším přerušení si po zásahu videorozhodčího situaci prohlédl ze záznamu a nařídil pokutový kop, který v 51. minutě bezpečně proměnil Řezníček. „Myslel jsem si, že to bude faul na gólmana nebo bránění v rozehře. Netušil jsem, že to může být pokutový kop,“ divil se zlínský stoper Václav Procházka.

Řezníček při penaltě nezaváhal. „Nevím, co se tam stalo, viděl jsem jen Suka, jak tam leží. Asi mu dal loktem, podle mě zbytečnost. Na penaltu jsem si věřil. Gólman udělal úkrok, tak jsem mu to dal na druhou stranu,“ usmál se Řezníček.

Za osm minut vedlo Brno o tři góly, kdy si po centru Jana Hladíka z pravé strany smolař Didiba srazil před Ševčíkem míč do vlastní sítě.

Jenže ševci se nevzdali a Jakub Janetzský s Youbou Dramém dotáhli domácí na rozdíl jediné branky. „Zlín do toho vstoupil velmi dobře střídáním, dostal nás pod tlak. Tady to beru na sebe, měl jsem do toho vstoupit aktivněji, měl jsem střídat. Na hráčích byla vidět chuť, každý chce odehrát celý zápas a nikdo nechtěl ze hřiště jít, proto jsem jim nechal prostor a málem se nám to nevyplatilo. Díky střídání jsme to nakonec korigovali a jsme rádi za tři body, ale byly to nervy,“ oddechl si trenér Dostálek.

Další zkrat Didiby a zvláštní penalta. Zbrojovka veze tři body ze Zlína

Zbrojovka přečkala i sedmiminutové nastavení a radovala se z výhry ve Zlíně, kde v pěti předchozích prvoligových duelech padla. „Na konci jsme měli moc faulů, Zlín si vytvořil tlak a jsme rádi, že jsme to ukopali. Ten konec je varovný prst, takhle si to nemůžeme zkomplikovat. Měli jsme to dohrát s nadsázkou exhibičně, strkat si balon, být v pohybu a při chuti,“ upozornil Řezníček.