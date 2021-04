Jak vám zní, že jste v neděli odehrál 250. zápas?

Moc nesleduji statistiky. Vím, že jsem měl přes dvě stě startů a zrovna mi Hlaďas (Jan Hladík – pozn red.) posílal před zápasem s Budějovicemi, že jich mám dvě stě padesát. Potěší to, je to dost hezké číslo, ale moc na to nehraju. Radši bych měl o deset bodů víc a o deset startů míň.

Kolik ještě startů přidáte?

Chci ještě přidávat, cítím se dobře, na to kolik mi je, ale podle mě zase nejsem starý. Klukům ve Zbrojovce stíhám a když to půjde, budu rád za každý další start.

Ovšem k tomu potřebujete Zbrojovku zachránit v lize.

To je samozřejmě důležité. Spíš jsme doteď remizovali a sbírali po bodu. Říkali jsme si, že už musíme udělat výsledek za tři body a podařil se s Budějovicemi. Hlavně na to musíme navázat s Pardubicemi. Dosud se nám nedařilo, abychom vyhráli a potvrdili to. Teď v neděli musíme všichni šlápnout a udělat další tři body, abychom se na Teplice dotáhli a trochu je znervóznili.

Vyhlížíte hlavně Teplice, na které ztrácíte tři body, že je musíte dostat pod sebe?

Jsou teď pro nás asi větší terč než Boleslav, ale ta je taky namočená. Myslím, že se rozhodne mezi námi a doufám, že to nebudeme my, kdo obsadí třetí místo od konce. Kousek za námi jsou Opava a Příbram, ale teď jsme udělali dobrý krok a trochu se od nich odtrhli. Myslíme na soupeře nad námi, ale bavili jsme se v kabině, že se nebudeme dívat, jak na tom jsou Teplice nebo Boleslav. Musíme začít od sebe a prostě to přijde.

Takže nechcete spoléhat na případný vzájemný zápas?

Nesmíme na něj spoléhat a furt se dívat, jak hrají Teplice a Boleslav. Musíme se soustředit sami na sebe, jak hrajeme a vrátí se nám to.

Starty v české lize

Celkově: 1. Stanislav Vlček 436 zápasů, Rudolf Otepka 432, Pavel Horváth 426, David Lafata 418, 5. Milan Petržela 414, 6. Libor Došek 407, …94. Jan Moravec 250

Aktivní hráči: 1. Milan Petržela 414 (celkově 5.), 2. David Limberský 403 (8.), 3. Václav Procházka 383 (10.), 4. Josef Jindřišek 373 (12.), 5. Marek Matějovský 336 (22.), …27. Jan Moravec 250 (94.)

Když Zbrojovka sestoupí, další prvoligové starty nejspíš nepřidáte…

Nad tím neuvažuji. V Brně se se liga hrát bude a starty budou od léta přibývat zase prvoligové. Zachráníme se a bude dobře.

Jaké duely vám utkvěly v paměti?

Pamatuji si stý, to byla asi Bohemka, dvoustý jsem odehrál v Karviné, kde mi předávali dres, ale jinak si nic speciálního nepamatuji.

Takže si vybavujete spíš utkání, ve kterých jste vstřelil gól? Zatím jste jich dal osm.

Gól jsem nedal už hodně dlouho, poslední sezonu v Karviné jsem žádný nevstřelil, byl jsem dlouho zraněný, ani ve Zbrojovce jsem se netrefil. Doufám, že třeba ve zbývajících osmi zápasech sezony něco kopnu.

Ve třiatřiceti letech je vaše největší přednost pořád rychlost. Čím to?

Je to zvláštní. Vždycky jsem býval rychlý. Sice už nejsem nejmladší, ale když míváme testy, pořád se snažím s klukama soupeřit a myslím, že jsem na tom furt dobře. Až budu cítit, že na to nemám, ostatní jsou lepší a rychlejší, budu zvažovat konec. Ale teď se cítím dobře.

Využíváte zkušenosti, abyste neplýtval energií, nebo stále spoléháte na rychlost?

Vždycky přemýšlím hlavou a využívám zkušenosti. Něco jsem odehrál a víc si toho rozmyslím. I má rychlost bývala lepší, ale pořád to je snad dobré.

Co se tedy změnilo ve vaší hře po 250 startech?

Snažím se hrát pořád stejný fotbal jako od dvaceti let a kdo mě zná, to jistě potvrdí. I když je mi třiatřicet, zápas hraju pořád naplno a snažím se ho odjezdit. Mám stejný styl.

Ani chování na hřišti či ke spoluhráčům se neliší od dob, kdy jste začínal?

U někoho možná jo, ale já jsem pořád klidný. Když se mě třeba mladší hráči na něco zeptají, všechno vysvětluji v klidu, nejsem takový, že bych stoupl a něco na kluky zařval. Od toho jsou trenéři a jiní hráči.

Kromě krátkého hostování v Kladně jste kariéru spojil se třemi kluby. Na jaké období nejraději vzpomínáte?

Každé mělo něco. Bylo super, když jsem hrál za Bohemku v Ďolíčku, mezi plnými tribunami, když tam přijela Sparta, Slavie nebo Plzeň, všichni se víc vyhecovali, makali na sto dvacet procent. Diváci nic neodpustili, takže jsme jezdili po p*deli a tribuny to ocenily, to podle mě bavilo každého hráče. Doma jsme moc neprohrávali. V Karviné to bylo takové rodinné, přišel jsem na nový stadion, všichni měli velké očekávání, což se nám dařilo naplnit, dvě sezony jsme obsadili desáté místo. Teď v Brně jsme sice na hraně sestupu, ale od svého příchodu jsem viděl super partu. Doufám, že poslední výhra nás všechny nakopne do větší pohody, semkneme se a ještě ligu zachráníme.

V Brně jste si zvykl?

Líbí se nám tady, přestěhovali jsme se s manželkou, máme dvě holčičky. Manželka pochází z Vyškova, já od Svitav, máme to blízko k rodinám. Chtěli jsme tady být a ještě k tomu vyšel fotbal. Jsme maximálně spokojení. Všem říkám, že všechno je super a klape, akorát nám chybí pár bodů navíc.